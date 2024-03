Festa della donna fra piatti gourmet e intrattenimento al Donoma di Civitanova. Ospite dal Grande Fratello arriva Mirko Brunetti: classe 1997, nel cast di Temptation island e poi nel GF, ma con un passato anche nel mondo del calcio.

Sarà lui con la sua verve e simpatia ad animare la cena che il disco club civitanovese ha predisposto per festeggiare tutte le donne venerdì 8 marzo: la discoteca di via Mazzini propone una cena dal menù raffinato (costo 40 euro comprensivo di ingresso e cena, 20 euro per il solo ingresso dopocena con consumazione) e l’animazione di Mirko Brunetti che si concederà per foto, selfie, stories.

E’ stato lo stesso Brunetti a condividere un messaggio ed invitare tutte e tutti: «non vedo l’ora di essere al Donoma di Civitanova – ha detto al patron Daniele Maria Angelini – sarò presente sia a cena che dopocena per festeggiare la festa della dona, sarà una serata bellissima».

E se il venerdì è dedicato alla donna, il sabato non è da meno nella programmazione: arriva infatti un idolo dei più giovani, il trapper napoletano Niky Savage. Nicholas Alfieri, in arte Niky Savage nel 2023 con la sua musica ha spopolato soprattutto tra gli adolescenti, finendo nella top 50 Italia di Spotify e guadagnando su TikTok 2 milioni di mi piace ai suoi video.

