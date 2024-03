Truffe online e a danno della popolazione anziana, campagna informativa delle Fiamme Gialle della Provincia di Macerata.

Sotto il coordinamento della Prefettura di Macerata e in sinergia con la Questura e il Comando provinciale dei carabinieri, la guardia di finanza di Macerata, ha organizzato una serie di incontri, tenuti dai comandanti dei reparti per illustrare i rischi e le buone pratiche da mettere in atto per evitare le truffe.

Ai cittadini che hanno partecipato sono state spiegate le varie tipologie di truffe, sono stati forniti utili consigli per riconoscere velocemente il fenomeno fraudolento, sono stati somministrati specifici suggerimenti sui principali accorgimenti da adottare per non cadere nelle truffe, con particolare riferimento alla popolazione anziana che risulta essere una delle principali vittime e, infine, sono stati illustrati i riferimenti per le comunicazioni con gli organi competenti, da interessare in caso di necessità, al fine di poter prontamente rintracciare i responsabili e assicurarli alla giustizia.

Gli incontri si sono tenuti in chiese, centri ricreativi e sociali per anziani situati nei comuni di Macerata, Civitanova, Camerino e Porto Recanati. Hanno visto la partecipazione di circa trecento persone, tra cui anziani e numerose famiglie con bambini, ai quali è stato distribuito specifico materiale informativo.