Furti su tre furgoni e un autocarro: condannato a 7 mesi un 56enne. Oggi si è svolto il processo al tribunale di Macerata in cui era imputato Salvatore D’Ambrosio, campano, residente a Giorgio a Cremano. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, l’uomo avrebbe messo a segno quattro furti tra il 29 e il 30 giugno del 2021. Un furto lo avrebbe compiuto all’interno di un furgone Citroen Berlingo a Porto Recanati, in via Torregiani, il 30 giugno. Dal furgone era sparito un computer portatile e attrezzi da lavoro come un trapano, una smerigliatrice. Lo stesso giorno a Porto Recanati avrebbe messo a segno un furto su di un autocarro Renault Trafic che era stato parcheggiato in via Degli Aceri (entrambi i furti erano avvenuti la notte). Dal furgone erano stati rubati un decespugliatore e un soffiatore. Sempre il 30 giugno avrebbe rubato su di un furgone Ford Transit, anche in questo caso a Porto Recanati, in via Degli Olmi (erano spariti due martelli demolitori). L’ultimo furto l’avrebbe compiuto a Loreto tra il 29 e il 30 giugno, su di un furgone Fiat Ducato (anche qui era sparito materiale da lavoro come un trapano e una smerigliatrice). Oggi l’accusa ha chiesto la condanna a due anni per l’imputato, difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli. Il giudice Domenico Potetti ha deciso una pena di 7 mesi.

(Gian. Gin.)