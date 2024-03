Turismo lento, progetto del comune di Corridonia: “Le fonti del benessere-Maestria ed eccellenze”. Dopo essersi impegnato nel progetto Pil-La Bellezza in bicicletta che prevede l’attivazione di itinerari destinati ai bikers e la recente adesione all’associazione tra comuni Noi Marche, il Comune ha avviato un nuovo progetto di sviluppo turistico green, finanziato dalla Regione. L’obiettivo è potenziare l’offerta turistica di Corridonia in maniera sostenibile, attraverso il design di tre nuovi itinerari extraurbani e urbani che sappiano far immergere i viaggiatori nel paesaggio e nelle tradizioni locali. Particolare attenzione alle fonti storiche, già oggetto di intervento da parte dell’amministrazione. Un itinerario specifico verrà dedicato proprio alle acque di Corridonia. Inoltre, è prevista la realizzazione di esperienze legate all’enogastronomia e all’artigianato, con un coinvolgimento diretto degli operatori locali. Prevista anche la redazione della nuova guida turistica di Corridonia, in lingua inglese e in italiano, nel duplice formato cartaceo e digitale. Il progetto sarà presentato il 7 marzo alle 21 al teatro Lanzi. L’amministrazione invita tutti a partecipare e in modo particolare gli operatori economici.