di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Vola sopra la rotatoria B-Chem di via De Amicis, distrugge insegne pubblicitarie e pannelli e poi riparte come se niente fosse. E’ successo questa mattina poco prima delle 4,50 a Civitanova quando una station wagon bianca proveniente da nord ha urtato il cordolo spartitraffico che ha fatto come da rampa di lancio finendo contro il basamento della rotatoria dove vi sono pannelli e iscrizioni pubblicitarie.

Un urto violento che ha fatto volare in mezzo alla strada anche diversi pannelli. L’automobilista alla guida però, nonostante l’impatto, è riuscito a superare la rotatoria e ripartire, salvo poi fermarsi poco più avanti per controllare i danni e poi rimettere in moto e scappare via.

In mezzo alla strada però sono rimasti i detriti e anche pezzi di lamiera che alcuni automobilisti che si sono trovati a percorrere via De Amicis poco dopo si sono fermati a rimuovere vista la pericolosità della loro presenza in mezzo alla strada.

Sul posto per rimuovere tutti i rottami sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Civitanova. Al vaglio della polizia municipale la ricostruzione di quanto accaduto: attraverso le telecamere di videosorveglianza si sta procedendo all’individuazione del responsabile del danneggiamento. Non è la prima volta che la stessa rotatoria diventa teatro di incidenti: appena venerdì scorso un’altra vettura, sempre con la stessa dinamica, è finita nel mezzo della rotatoria.