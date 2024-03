Si è tenuta sabato la presentazione del libro “Finitezza e Immortalità. Un racconto sulla morte e l’amore” di Annarita Corradini edito da Ephemeria. L’incontro si è tenuto nel Museo civico Villa Colloredo Mels di Recanati. La sala strapiena ha assistito al dialogo tra l’autrice, Patrizia Mozzoni e Paolo Giuliodori. I posti a sedere sono esauriti in pochissimi minuti, molte persone hanno assistito all’evento in piedi (alcune addirittura sedute nelle scale d’ingresso).

«La presentazione di questo libro – scrivono gli organizzatori – è stata un’occasione per parlare del tabù della morte. Tanto più evitiamo di parlarne, tanto più le fantasie, le più mostruose, abiteranno la nostra mente, esponendoci ad una progressiva vulnerabilità psico-emotiva. Complice anche la presenza dell’artista Paola Tassetti e le sue opere, si è fin da subito accesa un’atmosfera di serenità, comunità e calore umano su un tema molto delicato, quale è la morte. L’evento di sabato ha iniziato a mettere in discussione questo tabù.

Si ringraziano l’amministrazione comunale per aver supportato l’evento, il Museo civico Villa Colloredo Mels per aver messo a disposizione la splendida sala e tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Per chi fosse interessato è disponibile la registrazione integrale alla pagina Facebook “Annarita Corradini Psicologa”». E’ inoltre prevista una nuova presentazione nella libreria “L’Atelier delle Storie” di Loreto fissata per sabato 9 marzo alle 18.