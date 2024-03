È una storia d’amore contemporanea, che tocca anche temi delicati come l’aborto spontaneo e l’infertilità maschile quella di “Mia”, il film che sarà girato tra Loreto, Osimo e Porto Recanati (dove il set sbarcherà il prossimo 25 marzo) con protagonisti Ester Pantano, già nota al pubblico per la sua partecipazione a fiction di successo tra cui “Màkari”, in onda proprio in questi giorni, e Matteo Paolillo, star della fiction-rivelazione “Mare fuori”.

Oggi a Loreto c’è stata la presentazione del progetto, alla presenza dei due attori e della regista Valentina De Angelis, oltre che dei rappresentanti dei due Comuni coinvolti.

«Valorizzare la riviera e la nostra città al di là del turismo regionale è un nostro obiettivo – ha sottolineato il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini – per questo partecipare al film “Mia” è stata un’opportunità che abbiamo voluto cogliere in quanto riteniamo che l’industria cinematografica possa portare concreti risultati in termini di visibilità e apprezzamento anche per quanti non conoscono ancora le Marche». «Puntare su altre attrattive della nostra città, diverse dal turismo balneare è l’obiettivo di questa amministrazione e siamo convinti che “Mia” rappresenti l’occasione giusta per iniziare a pensarci come location alternativa anche per questo tipo di progetti», ha aggiunto Giuseppe Casali, assessore al turismo portorecanatese.

Le Marche sono state una piacevole scoperta anche per gli stessi attori, Matteo Paolillo (già da qualche giorno “paparazzato” in città) ed Ester Pantano, entrambi per la prima volta nella nostra regione, che hanno sottolineato quanto l’esperienza del set nei nostri territori sia per loro una bellissima sorpresa. In “Mia” saranno due giovani che vivono un amore forte e totalizzante, ma anche alle prese con un momento delicato di coppia. «La spiritualità e la bellezza di questi luoghi – ha sottolineato la regista Valentina De Amicis – sarà un elemento importante a fare da sfondo alla loro vicenda personale». Una vicenda in cui c’è anche una forte componente di consapevolezza femminile in quanto la protagonista, Mia appunto, si troverà a vivere l’eterno dilemma di dover scegliere tra realizzazione professionale e familiare, comune a tante donne.