“Trovare nuove opportunità di lavoro online” è il titolo del corso gratuito che si terrà martedì 5 marzo nel Punto di facilitazione digitale, aperto a palazzo Governatori in via delle Carceri numero 2 a San Severino. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, si terrà dalle 9 alle 12 e permetterà di acquisire tutte le competenze necessarie ad utilizzare gli strumenti digitali per la ricerca e la richiesta di lavoro online.

Durante il corso verranno illustrate le più importanti piattaforme di ricerca di lavoro in Italia (LinkedIn, Infojobs, indeed, Subito.it ect) e le modalità di candidatura in ogni piattaforma. Il corso fa parte del percorso formativo Bussola Digitale, a cura di Regione Marche e Dipartimento Transizione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato con i fondi del Pnrr, appositamente predisposto per far conoscere agli utenti meno esperti gli strumenti necessari ad esercitare i loro diritti di cittadinanza digitale, ma anche per consolidare le competenze digitali degli utenti più avanzati.

***

Ecco le offerte del Centro per l’impiego di Macerata.



Azienda che si occupa di impiantistica elettrica di Appignano cerca impiegato tecnico per progettazione e disegno impianti. Si valutano anche profili senza esperienza, in età di apprendistato (max 29 anni) e preferibilmente con formazione specifica. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 419618/1

Azienda artigiana di Mogliano che si occupa di fabbricazione di articoli in paglia cerca due operai con minima esperienza dotati di competenze manuali e precisione. Si offre assunzione immediata a tempo determinato trasformabile. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 527650/1

Azienda che si occupa di impiantistica elettrica di Appignano cerca elettricista. Si valutano profili anche senza esperienza, in età di apprendistato (max 29 anni) e preferibilmente con formazione specifica. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 419618/2

Azienda settore assistenziale di Macerata cerca addetto/a alle pulizie e aiuto cuoco. Mansioni: pulizia giornaliera della struttura con orario 6-9 e 16-20, più 2 pomeriggi settimanali aiuto in cucina. Richieste, auto propria e domicilio non distante. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 55296/5

Azienda di Montecassiano cerca operai/apprendisti per svolgimento di lavori idraulici (idrico, termico e condizionamento) nei cantieri. Preferibile esperienza pregressa nel settore termoidraulico, richieste conoscenze essenziali in merito ad attrezzature e materiali. Patente B e auto propria. Età max 50 anni. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 15242/6

***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino



Falegnameria cerca un falegname anche prima esperienza. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12984

Ristorante cerca un/a cameriere/a, una lavapiatti, una cameriera ai piani. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12982

Impresa agricola cerca un allevatore avicolo part time. Sede di lavoro: Sarnano. Rif.: 12981

Forno cerca una commessa di banco part time. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12980

Officina cerca un meccanico con almeno una minima esperienza. Sede di lavoro: zona Macerata. Rif.: 12979

Impresa edile cerca un/a impiegato/a amministrativo/a. sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12978

Calzaturificio cerca un/a ragioniere/a esperto/a. sede di lavoro: Civitanova. Rif.: 12977

Falegnameria cerca un falegname esperto e/o anche prima esperienza con conoscenze dei sistemi cad/cam. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12976

Officina cerca un gommista anche prima esperienza. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 12975

Studio tributario cerca un/a ragioniere/a esperto/a. sede di lavoro: Corridonia. Rif.: 12974

Azienda settore servizi cerca un/a ragioniere/a esperto/a. sede di lavoro: zona Macerata. Rif.: 12973

Centro estetico cerca un’estetista qualificata. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 12972

Pelletteria cerca una cucitrice esperta e un’addetta al montaggio. Sede di lavoro: Ripe San Ginesio. Rif.: 12971

Ristorante cerca un/a cameriere/a di sala e un/a aiuto cucina. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12970

Azienda settore commercio cerca un banconista disponibile a trasferte fuori regione. Sede di lavoro: territorio nazionale. Rif.: 12969

Azienda settore commercio cerca un autista/magazziniere con patente C. sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12968

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono presentarsi di persona dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 in viale della Repubblica n. 10 oppure inviare il curriculum vitae all’e-mail: centroimpiegotolentino.ido@ regione.marche.it (inserire codice offerta e autorizzazione al trattamento dati). Per approfondimenti: 0733.954225-09 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).