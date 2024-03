Si aprono domani le iscrizioni per frequentare i corsi gratuiti di ginnastica cinese organizzati dall’assessorato ai Servizi sociali di Civitanova in collaborazione con il medico Lucio Sotte. Per partecipare è necessario aver compiuto 55 anni. Le lezioni si svolgeranno dal 19 marzo al 31 maggio e dal 10 settembre al 29 novembre, nei giorni di martedì e venerdì, nella palestra del quartiere Risorgimento e il centro civico Fontespina.

«Un bel traguardo la nuova edizione dei corsi di ginnastica cinese – ha detto l’assessorA Barbara Capponi -, progetto di salute e socialità che raggiunge centinaia di persone e le rende protagoniste della cura di sé e della relazione con gli altri. Ringraziamo il dottor Sotte, con cui l’assessorato alle politiche sociali collabora da anni in questa bella sinergia, convinti e consapevoli dell’importanza di realizzare servizi mirati ed efficaci per il benessere di tutti, e con questo completo percorso a misura di tutti, delle persone anziane».

Le domande saranno numerate, le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti. Chi è interessato dovrà presentarsi al terzo piano di palazzo Sforza per compilare la domanda nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle ore 12 martedì e giovedì dalle 15,30 alle 16,30. Info segreteria – Tel. 0733 822248