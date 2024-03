di Andrea Cesca

Il settimo gol stagionale del pollentino Alessandro Seghetti condanna la Recanatese alla sconfitta. Allo stadio “Renato Curi” di Perugia i leopardiani tengono botta al più quotato avversario e nel primo tempo vanno vicinissimi al vantaggio con Longobardi. Formisano nel secondo tempo manda in campo Seghetti, l’attaccante di Pollenza dà vivacità alla manovra dei padroni di casa e a pochi minuti dalla fine costringe Meli ad un grande intervento. Al minuto 88 in piena zona Cesarini il numero 11 dei grifoni riceve palla al limite dell’area e calcia di prima intenzione, la sfera colpisce il palo interno e termina in fondo al sacco. La Recanatese che aveva accarezzato il sogno di tornare a fare punti in trasferta a distanza di tre mesi si deve arrendere. I leopardiani restano in terzultima posizione di classifica, in piena zona playout, martedì sera al “Nicola Tubaldi” arriva il Pescara, sarà un altro partita proibitiva ma è necessario muovere la classifica.

Squadra che vince non si tocca, al “Renato Curi” Giacomo Filippi conferma lo stesso undici sceso in campo nel derby contro la Vis Pesaro che ha visto il ritorno al successo dei leopardiani. Per la seconda partita di fila Sbaffo perde la maglia da titolare e la fascia di capitano che viene consegnata ancora a Raparo.

Non sono stati convocati Allievi, Gomez, Manè ed Egharevba mentre torna disponibile Rizzo. C’è attesa per l’ex Melchiorri, oltre 100 presenze e 19 reti con la maglia del grifo. Nel Perugia Formisano deve rinunciare a Vulikic e Dell’Orco mentre i “maceratesi” Seghetti e Viti partono dalla panchina; non c’è Polizzi messo fuori causa da un affaticamento muscolare.

Ritmi blandi e poche emozioni nel primo tempo dove i leopardiani imbrigliano la manovra dei padroni di casa. Al 13’ il sinistro a giro Ricci sfiora il palo, la Recanatese si affaccia pericolosamente nell’area avversaria alla mezzora, Melchiorri serve Ferretti, il diagonale davanti ad Adamonis fa venire i brividi ai tifosi di casa. L’unica palla gol la costruisce la Recanatese al 37’: Longobardi affonda sulla sinistra e si accentra, entra in area e calcia forte con il destro sul primo palo, grande intervento di Adamonis e palla in angolo. La prima frazione si chiude con un colpo di testa dello spilungone Sylla alto sulla traversa.

Formisano, l’allenatore più giovane d’Italia tra i professionisti, in apertura di ripresa manda in campo il pollentino Alessandro Seghetti e Lisi, il Perugia prova a chiudere nella propria metà campo la Recanatese. Anche Filippi opera tre sostituzioni, Sbaffo appena entrato sul terreno di gioco va alla conclusione, alta. Seghetti dà dinamismo al Perugia, per fare fronte all’infortunio di Lewis Formisano manda sul terreno di gioco Matteo Viti originario di Potenza Picena che ha appena firmato il primo contratto da professionista con il sodalizio umbro. Nei minuti finali si accende Seghetti e la Recanatese va al tappeto, l’attaccante cresciuto nella Robur Macerata all’87’ va vicinissimo alla segnatura, doppio dribbling in area e paratissima di Meli. Un minuto dopo lo stesso Seghetti sigla il gol partita: il numero 11 del Perugia riceve palla al limite dell’area, la conclusione (forse deviata) colpisce il palo interno e termina in rete, 1 a 0. Il Grifo ha la palla del raddoppio al 91’ quando Sylla supera Meli con un destro rasoterra ma Peretti salva sulla linea di porta.

PERUGIA (3-4-2-1): Adamonis 6,5; Mezzoni 6, Lewis 6 (23’ st Viti ng), Souarè 6 (36’ st Paz ng); Cudrig 5,5, Torrasi 5,5, Iannoni 6, Cancellieri 5,5 (1’ st Lisi 6); Ricci 5,5 (18’ st Agosti ng), Matos 5,5 (1’ st Seghetti 7); Sylla 5,5. A disp. Abibi, Angella, Bozzolan, Giunti, Bezziccheri, Kouan, Vazquez. All. Formisano.

RECANATESE (3-4-2-1): Meli 6,5; Shiba 6, Ferrante 6, Peretti; Raimo 6 (43’ st Guidobaldi ng), Carpani 6, Raparo 6 (8’ st Morrone 6), Longobardi 6 (30’ st Veltri ng); Ferretti 6 (8’ st Sbaffo 6), Lipari 5,5 (8’ st Pelamatti 5,5); Melchiorri 6,5. A disp. Mascolo, Tiberi, Rizzo, Prisco, Fiorini, Mazia, Ahmetaj. All. Filippi.

TERNA ARBITRALE: Edoardo Gianquinto di Parma (assistenti Sicurello di Seregno e Pignatelli di Viareggio, quarto ufficiale Aronne di Roma 1).

Reti: st. 43’ Seghetti (P)

Note: spettatori 3.079 (di cui 22 ospiti). Calci d’angolo 8 a 2. Ammonito Melchiorri, Lewis, Iannoni, Viti. Recupero: 6’ (2’+4’).