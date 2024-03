Il comune di Civitanova Marche, dopo la Bit di Milano, presenta le sue attrattive e le proposte per il 2024 nell’ambito di Tipicità Festival, a Fermo, dal 9 all’11 marzo prossimi. Civitanova sarà presente al Fermo Forum con un proprio spazio allestito all’interno del padiglione “Experience”, nell’ambito del quale curiosi e visitatori potranno ricevere informazioni e riferimenti utili. Il momento centrale sarà l’evento speciale di lancio studiato per promuovere l’edizione 2024 di GustaPorto, in programma a Civitanova il prossimo 15 giugno.

Con lo slogan “Armonia di sapori e territori”, Tipicità Festival 2024 propone tre giorni di grandi scoperte e novità nei 10 metri quadri allestiti al Fermo Forum, con più di 150 eventi in programma e quasi 200 espositori dalle Marche, dall’Italia e dal mondo. Alle 16.30 di domenica 10 marzo al Teatro delle Esperienze di Tipicità, si svolgerà la presentazione con degustazione “GustaPorto: lo spettacolo del mare”. Le tradizioni del mare, le leggende e le arti del porto interpretate dal gruppo di animazione di Contemporanea 2.0 e con le proposte gastronomiche a cura di Leonardo Pepa di Noi Restaurant. L’evento sarà condotto dalla giornalista Sara Santacchi, con l’intervento del sindaco e assessore al turismo Fabrizio Ciarapica. La partecipazione di Civitanova Marche a Tipicità Festival avrà anche un altro momento importante lunedì 11 marzo, alle 17 in Sala Raffaello, con la presenza di Beppe Convertini di Rai 1: sarà presentato in anteprima il Grand Tour delle Marche 2024 e la tappa di Civitanova Marche con GustaPorto.

«Si consolida il legame tra la città ed il festival che, negli anni, è cresciuto tanto da diventare la più importante manifestazione della regione per promuovere e valorizzare le prelibatezze marchigiane, insieme alle proposte turistiche ed alla manualità che ci contraddistingue nel mondo», commenta Ciarapica.