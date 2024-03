di Stefano Fabrizi



Ancona un fine settimana di grande teatro nelle Marche da Dighero a Lavia. Non mancano i concerti tra classica, blues e jazz. E la domenica spettacoli per i più piccoli.

VENERDI’ 1 MARZO

Corridonia – Alle 21,15 al Teatro Velluti “Mattei. Petrolio e fango” di e con Giorgio Felicetti. Info: Teatro Velluti tel. 376/1636640 – www.amatmarche.net

Ancona – Dal 29 febbraio (20:45) al 3 marzo (16:30) al Teatro delle Muse di Ancona va in scena L’avaro di Molière con Ugo Dighero e Mariangeles Torres.

San Costanzo – Alle 21:15 al teatro della Concordia I Gemelli con la Compagnie Romantica + Ctu Cesare Questa, drammaturgia e regia Carlo Boso con Michele Pagliaroni, Emanuele Contadini Alessandro Blasioli, Erika Giacalone, Rebecca Bianchi. Info: www.amatmarche.net reteteatripu@amat.marche.it

Ancona – Da venerdì 1 a domenica 3 marzo (ore 18) al Teatrino del Piano Che Paura! Storie s-composte, spettacolo di narrazione, pupazzi e oggetti (dai 4 anni), con Cecilia Raponi, Natascia Zanni, Lorella Rinaldi. Info: www.teatrodelcanguro.it

Sant’Elpidio a Mare – Alle 21,15 all’auditorium Giusti Magnasarache Comedy Lab, Laboratorio comico sotto la direzione di Piero Massimo Macchini. Saliranno sul palco Piero Massimo Macchini, Elisabetta Sabatini, Francesco De Santis, Ennio Monachesi, Patrizia Mochi, Kevin Pizzi, Silvia Remoli, Mirko Eleonori, Cecilia Menghini, Cesare Catà, Michele Gallucci e molti altri…. Non mancheranno tantissimi altri ospiti e altrettante sorprese. Info: info@lagruproduzioni.com – www.lagruproduzioni.com

Fano – Venerdì 1 e sabato 2 marzo (ore 21) e domenica (ore 17) al Teatro della Fortuna di Fano (Pesaro Urbino) Un curioso accidente di Carlo Goldoni con Gabriele Lavia, Federica Di Martino e con Simone Toni, Giorgia Salari, Andrea Nicolini, Lorenzo Terenzi, Beatrice Ceccherini, Marco Rivolta. Regia Gabriele Lavia. Info: www.vivaticket.com – www.amatmarche.net

Ancona – Alle 21,30 all’Auditorium della Mole Stefano Di Battista & Colours Jazz Ensemble (Ancona Jazz 50 Winter Festival), “Omaggio alla Blue Note Records” – In esclusiva italiana. Stefano Di Battista, sax alto, sax soprano; Colours Jazz Ensemble: Francesco Lento, Francesco Frattini, trombe; Massimo Morganti, trombone; Pierluigi Bastioli, tuba; Marco Postacchini, sax tenore; Nico Tangherlini, pianoforte; Gabriele Pesaresi, contrabbasso; Massimo Manzi, batteria.

Arrangiamenti di Marco Postacchini. Info: https://www.anconajazz.com/

Porto San Giorgio – Alle 21:15 al teatro comunale Marta vuole farsi un figlio con Emanuela Capizzi, Monica Faggiani, Venusia, Morena Zampaloni: dialoghi divertenti, ritmo incalzante, colpi di scena ed equivoci. Info: www.amatmarche.net

Pesaro – Alle 16,30 al Museo Nazionale Rossini, Rossini in Sax (Buon Compleanno Rossini/Settimane Rossiniane 2024) con il Quartetto di Sax del Conservatorio Rossini-Adrian Saxophone Quartet: Daniele Bolletta sax soprano, Gerardo Cervasio sax contralto, Stefano Luciani sax tenore, Diego Vergari sax baritono. Info: info@museonazionalerossini.it – www.museonazionalerossini.it – 0721 1922156

Osimo – España: un sorprendente viaggio nella Spagna musicale con la Form diretta da Jordi Bernàcer, con il chitarrista Eugenio Della Chiara e il mezzosoprano Mariangela Marini. Appuntamento alla Nuova Fenice (ore 21. Info: Tel. 071 206168 – info@filarmonicamarchigiana.com

Senigallia – La Rotonda a Mare di Senigallia propone, fuori abbonamento “Sotto a chi danza! Tracce di giovane danza d’autore dalle Marche”. Info fenicesenigallia.it – info@fenicesenigallia.it e AMAT 071 2072439 amatmarche.net. Inizio 21.

SABATO 2 MARZO

Civitanova – Alle 21:15 al Teatro Rossini Ginger & Fred di Federico Fellini, Tonino Guerra, Tullio Pinelli adattamento e regia Monica Guerritore con Monica Guerritore, Massimiliano Vado. Info: www.tdic.it – biglietteria@teatridicivitanova.com – www.amatmarche.net

Tolentino – Alle 21:15 al Politeama All Mad Band – Stevie Wonder And Friends Live: Alessandra Doria voce; Olindo Filippelli voce; Luigi Ferrara harmonica; Vincent Campanelli sax; Giulio Spinozzi tromba; Carlo Piermartire trombone; Massimo Saccutelli tastiere/piano; Andrea Zaccari basso/audio e video; Paolo Sorci chitarre; Fabio Andrenacci percussioni; Giorgio Bartoloni batteria. Info: www.politeama.org/biglietti

Ascoli Piceno – Alle 21 al PalaFolli Teatro Baroni si nasce con la Compagnia Teatrale Li Freciute di Ascoli Piceno. Lo spettacolo è liberamente tratto da “I casi sono due” di Armando Curcio, riduzione di Stefano Sciamanna. Info: 0736 352211 – www.compagniadeifolli.it

Ascoli Piceno – Alle 20:30 al Teatro Ventidio Basso Papagheno Papaghena – I Pappagalli di Mozart con la Compagnia Trioche. Spettacolo consigliato da 4 anni in su. Info: www.amatmarche.net

Arcevia – Alle 21 al Teatro Misa La stanza di Agnese di e con Sara Bevilacqua. Info: biglietteria@atgtp.it – www.atgtp.it – www.amatmarche.net

Ancona – Alle 21,30 all’Auditorium della Mole Emanuele Cisi & Eleonora Strino Quartet (Ancona Jazz 50 Winter Festival) in “Crossing the Bridge”: Emanuele Cisi, sax tenore; Eleonora Strino, chitarra; Anders Fjelsted, contrabbasso; Snorre Kirk, batteria. Info: https://www.anconajazz.com/

Rapagnano – Alle 21,15 al Teatro Comunale Giacomo Emiliani, L’ombra della luce – Omaggio a Franco Battiato con Claudia Fofi voce, Paolo Ceccarelli chitarra, Andrea Rellini violoncello. Info: www.amatmarche.net

Pesaro – Alle 17 al Teatro Rossini per la rassegna Andar per fiabe Rossini Flambé con Federica Belmessieri, Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori, regia Alberto Grilli. Spettacolo dai 10 anni in su. Info: www.amatmarche.net

Osimo – Alle 17:30 al Centro di Osimo Walkabout Promenade di e con Sonia Antinori, narrazione visiva Lucia Baldini, regia Ruggero Franceschini, musiche originali Arlo Bigazzi. Info: www.maltezoo.eu

Jesi – Al Teatro Pergolesi va in scena Aspettando Godot di Samuel Beckett, tra i più celebri e misteriosi testi della scrittura del ‘900 riletto dal regista Theodoros Terzopoulos con l’interpretazione di Paolo Musio, Stefano Randisi, Enzo Vetrano, Giulio Germano Cervi, Rocco Ancarola. Info: Teatro Pergolesi 0731 206888, sabato 2 marzo dalle ore 9.30 (50 posti) e dalle ore 17 (50 posti). Inizio spettacolo ore 21.

Corinaldo – Esistere: un mese dedicato alla donna. A Corinaldo primo appuntamento sabato 2 alle 17 in sala consiliare con l’incontro pubblico dal titolo “La salute delle donne: le patologie femminili, l’incidenza sulla qualità della vita e sulle relazioni affettive”.

Fabriano – España: un sorprendente viaggio nella Spagna musicale con la Form diretta da Jordi Bernàcer, con il chitarrista Eugenio Della Chiara e il mezzosoprano Mariangela Marini. Appuntamento sabato 2 marzo appuntamento alle 21 al Teatro Gentile. Info: Tel. 071 206168 | info@filarmonicamarchigiana.com

Amadola – Il 2 e 3 marzo (a cena ore 20) lo chef Davide Camaioni, del ristorante Posto Nuovo di San Benedetto del Tronto, parteciperà a Diamanti a Tavola, il festival del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici dei Monti Sibillini che si tiene ogni anno ad Amandola. L’evento a lPalaTuber allestito presso la Casa del Parco, via Indipendenza n. 73 al costo di 60€, vini inclusi.

DOMENICA 3 MARZO

Pollenza – Alle 17:30 al Teatro comunale G. Verdi Biancaneve, una nuova produzione di Tieffeu, che da più di trent’anni porta avanti la valorizzazione della fiaba attraverso il teatro di Figura. Info: 334 7045739 – info@lagruragazzi.it – www.lagruragazzi.it

Recanati – Alle 17 al Teatro Persiani La dodicesima notte (o quello che volete) di William Shakespeare con Giuseppe Aceto, Alessandro Bandini. Info: www.amatmarche.net

San Severino – España: un sorprendente viaggio nella Spagna musicale con la Form diretta da Jordi Bernàcer, con il chitarrista Eugenio Della Chiara e il mezzosoprano Mariangela Marini. Appuntamento domenica 3, alle 17, España segna l’inaugurazione della stagione sinfonica Form al Teatro Feronia. Info: Tel. 071 206168 – info@filarmonicamarchigiana.com

Apiro – Alle 11:30 all’Abbazia Sant’Urbano Naomi Berrill – Sea Warrior per la rassegna Riverberi. Naomi Berrill è una violoncellista, polistrumentista, compositrice, autrice e cantante irlandese stabilitasi a Firenze da diversi anni. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite: . Info: 350 9803281 – www.risorgimarche.it – www.tam.it

Fano – Nella settimana della Capitale della Cultura dedicata a Fano dal 4 al 10 marzo 2024 si parlerà in anteprima del libro “Omaggio al Metauro e altri fiumi italiani”: dalle 17 la nuova nuova sala della cultura del Comune di Fano nell’Ex Tribunale in via Arco d’Augusto n. 81 nel centro storico di Fano. A seguire alle 18.15 inaugurazione del nuovo allestimento della mostra “Pesaro in un oggetto immagini e visioni dalla capitale italiana della cultura 2024”.

Osimo – Alle 18 al Teatro La Nuova Fenice Italiani a Parigi e a Berlino: Spontini 250 Anni con i Solisti dell’Accademia d’Arte Lirica. Info: www.accademialiricaosimo.com

Porto Sant’Elpidio – Alle 17 al Teatro delle Api, L’isola del tesoro. Info: 334 7045739 – info@lagruragazzi.it – www.lagruragazzi.it

Corinaldo – Alle 17 al Teatro Goldoni di Corinaldo (Ancona) Robin Hood – La storia di roberto di legno che colpiva sempre nel segno. Robin Hood e Little John raccontati con ritmo e divertimento da due bravissimi attori. Spettacolo da 5 anni in su. Info: 0731 56590 – 334 1684688 biglietteria@atgtp.it (lun-ven 9.00-13.00) – www.atgtp.it

Pesaro – Alle 18 proseguono le celebrazioni rossiniane della 64a Stagione concertistica con l’acclamato Trio Chagall, composto da Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte. Nonostante un’età media anagrafica di poco più di venti anni, il trio si è già distinto nel panorama musicale internazionale. Info: www.enteconcerti.it

Ancona – Alle 18 al Teatro Panettone Giovinette, le calciatrici che sfidarono il duce, Compagnia PEM Habitat Teatrali. Info: www.amatmarche.net/biglietterie – www.amatmarche.net

Montecarotto – Alle 17 Teatro Comunale I tre porcellini con Pandemonium Teatro. Spettacolo da 3 anni in su. L’arcinota fiaba raccontata dallo sfortunatissimo lupo tra gioco e narrazione. Info: www.atgtp.it

Fermo – Alle 17,30 all’Accademia Malibran – Sala Colonna in Zona Artigianale Svarchi Javier Girotto & Aires Tango. Info: www.tam.it

Ancona – Alle 21,30 all’Auditorium della Mole Piano Conclave (in esclusiva italiana) “2 pianoforti & 4 pianisti” con Dado Moroni, Francesca Tandoi, Danny Grisset, Benito Gonzalez. Info: ticket online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/dado-moroni-benito-gonzalez-francesca-tandoi-danny-grisset-piano-conclave/230295 – https://www.anconajazz.com/

Urbino – Alle 17 al Teatro Sanzio Papagheno Papaghena – I Pappagalli di Mozart per la rassegna di Andar per fiabe. Info: www.vivaticket.com – 0722 3091 – info@vieniaurbino.it – www.vieniaurbino.it – www.amatmarche.net

***

di Marco Chiatti



Il bynight nelle Marche con tante proposte. Al Miami di Monsano c’è il rapper Side Baby. Al BB Disco di Cupra Marittima l’attrice hard Martina Smeraldi.

VENERDI’ 1 MARZO

Alla Serra di Civitanova stasera “I giardini di Marzo”: si parte dalla cena spettacolo con la Elot Band. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”. Resident dj Fabrizio Breviglieri, voice & violin Mark Lanzetta. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season.

Al Casacon di Sirolo stasera Pil Love feat Tales feat Gate Clubbing. Domani Glitz e Glam. Cena e dopocena con musica commerciale. Live Performance Stefano Camilli Cena spettacolo e dopocena con Janos Murri, dj Pier e Reny Love Vocalist.

Al Sottovento di Numana stasera il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Stasera al Nyx di Ancona. Afrocircus, la migliore musica afro in circolazione. Dj’s: Mastro – Alpha – Diego e Jack. Domani Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Dj resident: Antony Momoy.

SABATO 2 MARZO

Al Miami Monsano, Guest Side Baby: il rapper e fondatore della Dark Polo Gang salirà sul palco del Miami Club per una performance live speciale. School Party. Evento over 14.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera. Ospite della serata: Martina Smeraldi, attrice hard cagliaritana.

Al Brahma di Civitanova “Vida Loca”, l’ appuntamento con la one night a base di reggaeton, hip hop, pop e dancehall più esclusiva d’Italia, ritorna a Civitanova Marche, por una noche mas Caliente. Second room B-Side powered by Baboon.

Al Mia Clubbing di Porto Recanati Lolita Power Dance Party. Pop – urban – trap Guest Artem Tkachuk, Pino di Mare Fuori. Dj Rossini e Jody Vocalist Matteo Diamante.

Mamacita, il ritmo che ti fa impazzire atterra al Donoma di Civitanova. Pronti a festeggiare al ritmo del fuego.

Al Miù di Marotta il party Senorita. La best night latina più hot del momento sta per scatenarsi. La miglior musica reggaeton, hip hop, rnb e latin house in aggiunta a tutti i successi del momento.

All’On Off club Piediripa di Macerata Under The Ground. Line Up: Mattia Santandrea (Better Sound) Lele P (Borderline) Daniell Francesco Colucci.

Al Megà di Senigallia, il grande centro del ballo: stasera Emiliano’s Band, MegaFriday 7080902000, speciale privè latino. Domani orchestra Lara Agostini, Megà History + New Hits, Megà Latino. Domenica pomeriggio Paolo e Cristina Band, Tango Argentino.

DOMENICA 3 MARZO

Domenica alla Baita Solaria di Sassotetto, Sarnano Quota 1400 Pranzo-spettacolo e dopo pranzo Lady snow con Oriano, Alessandrino e Gianluca J. Direzione artistica Aldo Ascani Coordinatore Emilio Batik.

In collaborazione con marcheinfinite.com