«Ancora una volta Civitanova mi ha sorpreso per la vivacità, per la capacità di ospitare e per l’accoglienza che i civitanovesi sanno riservare agli ospiti». Così il giornalista Carlo Cambi, ieri sera ospite insieme al maestro del tartufo Daniele Violoni, in arte The Lord of Truffle, alla cena evento organizzata al ristorante Officina nell’ambito della rassegna Filosofarte, patrocinata dall’amministrazione comunale.

«Un esperimento gastronomico ben riuscito – ha detto Cambi – ma anche un ponte di qualità con due protagonisti, il tartufo di Pieve Torina ed il pesce di Civitanova, dall’alto valore simbolico perché mette insieme due eccellenze, ma soprattutto perché fonde due comunità in un sistema territoriale che da un punto di vista turistico è fondamentale per stare sul mercato. Bisogna dare all’ospite che arriva diverse opportunità di vivere il territorio e diverse occasioni di esperienza». Cambi plaude alla prova dei cuochi e delle cuoche del ristorante, ai vini della cantina La Monacesca che si sono confermati all’altezza e invita tutti a continuare questo percorso «che unisce il fascino della montagna all’attrattività del mare, entrambi custodi di uno straordinario giacimento di sapore e qualità dal quale attingere reciprocamente».

Soddisfatti per la riuscita dell’evento anche il sindaco Fabrizio Ciarapica ed il presidente della Commissione cultura Gianluca Crocetti. «Si collabora sempre più cercando di costruire legami e occasioni di sinergia per promuovere il territorio – hanno detto – continueremo a portare avanti questo progetto che sta generando un entusiasmo condiviso tra l’entroterra ed il mare e che rappresenta occasione e opportunità per far conoscere le nostre eccellenze». Mario Makhoul ha curato la direzione creativa dell’evento, realizzando dei video spot per promuovere le due eccellenze anche nei canali social. Presenti anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroniil consigliere comunale Paolo Nori, il sindaco di Pieve Torina nonchè presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino Alessandro Gentilucci e il presidente della Fondazione italiana sommelier per la Regione Marche Marco Medori.