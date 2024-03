Parte la manutenzione straordinaria del PalaRisorgimento di Civitanova, il palazzetto dello sport di proprietà comunale del quartiere Risorgimento, attualmente in concessione alla Virtus basket. La giunta comunale ha approvato un atto indirizzo autorizzando di fatto l’ufficio tecnico a completare tutti gli elaborati progettuali. L’importo presunto dei lavori ammonta a 150mila euro.

«Continua il percorso di riqualificazione degli impianti sportivi che questa amministrazione ha avviato nel 2017 – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – L’impianto attualmente ospita la Virtus basket, una bella realtà sportiva di Civitanova, e grazie a questo intervento diventerà uno spazio ancora più sicuro, funzionale e accessibile. Un intervento, come gli altri già ultimati ed in programma, che dimostra la nostra attenzione all’impiantistica sportiva consapevole di quanto lo sport sia un vero e proprio punto di forza della nostra comunità, con associazioni molto attive che contribuiscono ogni giorno alla crescita dei nostri giovani».

L’intervento progettuale dovrà provvedere a porre in essere tutte le attività necessarie volte al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, tra cui il ripristino dell’illuminazione di emergenza e la manutenzione dell’impianto idrico antincendio, alla protezione della balaustra al piano terra, posta a separazione tra zona accessibile al pubblico da quella riservata agli atleti, alla sostituzione della pavimentazione sportiva in legno, nella zona palestra, con una di tipologia analoga conforme alla normativa Coni e Fip relativa all’impiantistica sportiva, alla sostituzione dei proiettori illuminanti riservati allo spazio di attività sportiva, con impianto di illuminazione a led.

«Avevamo preso un impegno con la società e lo abbiamo mantenuto- fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai – Dopo una serie di sopralluoghi con tecnici e federazione e di incontri con la società, è stato stilato un elenco delle priorità, in vista della promozione della squadra, per consentire all’impianto di ottenere l’omologazione. Ora procederemo in questo senso, poi, successivamente programmeremo altri lavori per una più completa riqualificazione».

L’edificio è composto da due piani: il piano terra destinato per attività sportive, per circa 716 metri quadrati, più relativi servizi (ingresso, servizi e spogliatoio per atleti ed arbitri), gradoni per spettatori e centrale termica. Il piano primo con ammezzato destinato a spazi per il pubblico (tribune) con relativi servizi. La palestra è autorizzata per una presenza contemporanea di un numero non superiore a 535 persone, pari ai posti a sedere. L’impianto presenta l’attestato di idoneità regionale per tutti i campionati regionali, senior e giovanili, rilasciato dalla Fip Marche.