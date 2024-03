Un ricco cartellone di iniziative in provincia di Macerata in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale per i diritti delle donne. In Provincia la Consigliera di parità Deborah Pantana ha presentato, oltre a Woman is life, iniziativa che vedrà protagonista Carolyn Smith, nota come giudice di Ballando con le stelle, una serie di appuntamenti sul territorio. Al suo fianco i rappresentanti dei Comuni interessati.

Si parte domani, sabato 2 marzo, alle 21 a Borgo Lanciano con “Bach to the ‘80”, serata di beneficienza e raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo per prestazioni ostetriche per il consultorio di Castelraimondo. L’iniziativa è stata presentata dal consigliere regionale Renzo Marinelli. Venerdì 8 marzo alle 18.30 una messa di preghiera per tutte le donne del mondo nella chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo di Corridonia, all’interno degli eventi intitolati dal Comune “Non più da sola” che vede alle 21.15 lo spettacolo al teatro Velluti “Non una di più, non una di meno”, come ha annunciato la consigliera con delega Catia Luciani.

La sera dell’8 marzo a San Severino ci sarà lo spettacolo di Galimberti l’Io e il noi – il primato della relazione”. «Una serata sull’amore perché la Giornata della donna deve essere questo» ha spiegato la sindaca Rosa Piermattei. «Molte persone concepiscono l’amore in maniera possessiva – ha detto Galimberti – Anche i matrimoni possono essere possibili solo se partono dal concetto che lei o lui è un altro. Bisogna che la gente capisca che l’amore è un opera d’arte». Temi attuali per il tema che stiamo vivendo di continui allarmi sull’aumento dei femminicidi.

Sabato 9 marzo alle 10, invece il teatro comunale di Treiavedrà la proiezione di un corto di Alessandro Galassi: “The dreamers: la Resistenza delle donne Afghane. Dopo la proiezione ci sarà un dibattito con la presenza di una rappresentante della Questura di Macerata e la Consigliera di Parità della Provincia di Macerata. Le iniziative sono state presentate dall’assessora del Comune di Treia Ludovica Medei e da Edi Castellani

Sabato 9 marzo alle 17, come annunciato, l’incontro con Carolyn Smith al ristorante Anton di Recanati, per proseguire la sera con la cena di raccolta fondi per le associazioni che i occupano di aiutare le donne che vivono il momento difficile della malattia.