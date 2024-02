di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

Sostenere le donne malate di tumore, l’Oncologia di Macerata e le associazioni oncologiche con un evento che avrà il ballo come punto cardine. L’idea base del progetto Dance for Oncology di Carolyn Smith, volto noto tra l’altro come giudice di Ballando con le stelle, contagia il Maceratese e ispira Woman is life, l’evento per celebrare la Giornata internazionale della donna, ideato da Deborah Pantana, Consigliera di parità della Provincia che ha saputo mettere insieme enti, associazioni, professionisti e anche ballerini e ballerine.

Woman is life prenderà il via sabato 9 marzo alle 17 proprio con l’incontro con Carolyn Smith. Poi dalle 18,45 i saluti istituzionali e gli interventi e per finire alle 21 il dinner show che promette di far ballare proprio tutti.

«Parlare di Festa della donna è improprio – ha sottolineato Deborah Pantana durante la presentazione nella sala consiliare della Provincia – ma il ballo sarà un elemento unificante, a rafforzare il nostro messaggio di sorellanza. Questa parola a me cara racchiude tanti elementi, l’essere solidali, essere felici per una donna che ce la fa e nel Comitato di parità tutto questo c’è. Nel corso della serata premieremo 16 donne tra cui una sindaca, imprenditrici, dirigenti scolastiche, rappresentanti delle forze dell’ordine e una giornalista. Io vi premierei tutte – ha concluso – ma ho dovuto scegliere una rappresentanza».

Direttrice artistica della serata è Manola Fontana, fondatrice col marito della Fashion Gia.Man Dance che dal 2018 segue il percorso con Carolyn Smith: «Carolyn è una donna straordinaria – racconta – lei ha creato, nel momento più brutto della malattia, Sensual Dance Ft, un progetto per tutte le donne che, come dice lei, hanno un intruso dall’ansia, ai malesseri, alle situazioni di violenza. Questo progetto, benefico da tutti i punti di vista, è il fiore all’occhiello della mia vita. Oggi siamo più di 200 insegnanti in Italia, 15 mila donne aderiscono. A questo punto Carolyn ha creato la sua onlus Dance for Oncology. Quando conosci lei ti convinci che tutto è possibile. In questi anni abbiamo sperimentato come lo stare insieme ci aiuta a superare tutto. Troppo spesso i social rendono tutto finto, questo progetto è invece qualcosa di molto reale».

La serata, condotta da Emanuela Tittocchia, ha l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a chi, in provincia, sostiene le donne malate di tumore, in particolare alla mammella. E stato il primario dell’Oncologia di Macerata Nicola Battelli a fare il punto della situazione in provincia: «Nelle Marche ci sono 1.300 donne con tumore mammella, 600 sono in cura a Macerata. Il nostro compito è curare con trattamenti ma senza dimenticare la persona è stata colpita ne fisico, nella psiche, nella sessualità. Ad esempio donare parrucche che sono molto costose per una donna che con le terapie ha perso i capelli è un gesto di immensa umanità, proporre attività quale il ballo o lo yoga o le camminate è altrettanto importante. La nostra oncologia si è prodigata per la qualità della vita».

All’evento di sabato 9 marzo è invitato anche Iginio Straffi, imprenditore maceratese e papà delle Winx. A lui Deborah Pantana ha inviato una mail ma lancia anche un appello: «Voglio invitarlo per condividere con lui un progetto a sostegno delle donne e delle associazioni. Voglio proporgli di dar vita a Winx Sibilla e Winx del mare che si incontreranno e gireranno nel territorio per momenti di solidarietà».

Hanno partecipato alla presentazione di questa mattina il consigliere regionale Renzo Marinelli, la sindaca di San Severino Rosa Piermattei, il sindaco di Recanati Antonio Bravi, l’assessora di Treia Ludovica Medei, la consigliera di Corridonia Catia Luciani, Edi Castellani, il dottor Stefano Gobbi, Enrico Falistocco, titolare di Fisiomed, Daniela Medei, presidente del Soroptimist di Macerata e i rappresentanti delle proloco di Tolentino e San Severino.