Ultimo appuntamento di “Che spettacolo ragazzi!”, la rassegna domenicale di teatro per bambini e famiglie che va in scena al teatro Giuseppe Verdi di Pollenza, patrocinata dal Comune e organizzata dall’associazione culturale Lagrù Ragazzi di Fermo. Domenica è la volta dello spettacolo di narrazione con l’utilizzo di pupazzi e grandi libri a pop up dal titolo “Biancaneve”, della compagnia perugina Tieffeu: grandi libri faranno da cornice alla storia, dove gli scenari si aprono a pop up e danno vita alle ambientazioni e alle figure da tavolo. I personaggi della fiaba riveleranno la contrapposizione tra i vizi e le virtù: dalla regina che ha perso il primato della bellezza e abituata alle cattive abitudini che la tormentano, si camuffa in una perfida strega per riconquistare ciò che non ha più; a Biancaneve, pura d’animo, cede comunque alla tentazione di gustare una bella mela; al principe, stanco dall’essere circondato nella vita di corte dagli artificiosi convenevoli, si innamora delle virtù della candida Biancaneve. Lo spettacolo si terrà alle 17.30. Il costo del biglietto è unico di 6 euro. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare ai numeri 334 7045739 – 338 8525010 o scrivere una mail a info@lagruragazzi.it. L’acquisto può essere fatto anche online sul sito www.liveticket.it/lagruproduzioni.