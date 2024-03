Falsi account Instagram aperti con il nome della ex e su cui avrebbe pubblicato anche scatti in cui la ragazza compariva nuda: sotto accusa un 24enne che vive a Corridonia e che è imputato al tribunale di Macerata per sostituzione di persona, stalking, accesso abusivo ad un sistema informatico, tentata estorsione. I fatti di cui deve rispondere risalgono al 2018.

Oggi è stata sentita la ragazza che ha raccontato di aver avuto una relazione a distanza con l’imputato, durata circa un anno.

Una volta che il rapporto era finito lei si era accorta di una serie di profili Instagram con foto di profilo di lei. L’accusa contesta anche al giovane la tentata estorsione perché avrebbe detto alla ragazza che se non avesse continuato la relazione con lei avrebbe pubblicato foto che la ritraevano nuda e che erano in suo possesso. Il giovane è anche accusato di aver detenuto materiale pornografico: sul suo telefono sono state trovate due fotografie, dice l’accusa, che ritraevano minorenni nude in atteggiamenti erotici. Il 24enne, difeso dall’avvocato Gabriele Cofanelli (oggi sostituito dal legale Massimiliano Cofanelli) contesta le accuse. La ragazza si è costituita parte civile al processo. Pm Rosanna Buccini.

(Gian. Gin.)

* A tutela della vittima il nome dell’imputato viene omesso