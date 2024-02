Sono iniziati in questi giorni, in via Argentina, i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale finanziato in gran parte con i fondi del Pnrr. Le ruspe sono in azione al fine di realizzare il piano di fondazione nel quale sarà edificata la struttura nei prossimi mesi.

«Inutile dire che per la nostra città si tratterà di un’opera di fondamentale importanza, che finalmente consentirà di dotarci di uno strumento di welfare che potrà essere di aiuto alle giovani coppie che vivono nel nostro territorio», commenta il sindaco Andrea Michelini.

I lavori sono stati affidati all’impresa esecutrice Belli Srl di Roma e prevedono una tempistica di realizzazione di circa 450 giorni.