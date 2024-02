Dal 1° marzo, il polo bibliotecario “M. A. Bonacci, Brunamonti” di Recanati offrirà orari di apertura estesi, rappresentando un’importante novità per gli utenti.

«La decisione di aumentare l’orario di apertura, principalmente della mediateca, è stata fortemente sollecitata dagli utenti, in particolare dalla consulta della “Cultura e Benessere” e dalle associazioni che frequentano gli spazi per laboratori, presentazioni di libri e incontri- ha affermato l’assessora alle Culture Rita Soccio – . on questo nuovo orario, anche le scuole avranno la possibilità di accedere agli spazi pensati per le classi durante l’orario scolastico, grazie all’apertura del mercoledì mattino. Questo risultato rappresenta il primo atto concreto del bando vinto di 187.500 euro, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vedrà il nostro polo bibliotecario protagonista di azioni culturali, formative e inclusive, tutte completamente gratuite. Con l’ampliamento degli orari, il nostro polo bibliotecario diventerà sempre di più un punto di incontro e cuore pulsante della nostra comunità».

La biblioteca sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18,30 orario continuato, il sabato dalle 9 alle 12. La Mediateca sarà aperta il lunedì e martedì dalle 14 alle 18,30; il mercoledì dalle 9 alle 18,30 orario continuato; il giovedì dalle 14 alle 18,30 il venerdì e sabato dalle 15,30 alle 19,30. «Inoltre, ricordiamo che la Mediateca, tutti i mercoledì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, ospita un Facilitatore Digitale, il cui servizio è completamente gratuito – si legge in una nota del Comune -. Questo professionista è a disposizione degli utenti per approfondire le competenze digitali e offrire supporto in una vasta gamma di esigenze, dall’attivazione dello Spid e della Cie all’ottimizzazione dell’uso dello smartphone e alla corretta redazione di e-mail, fino all’aiuto nella stesura di curriculum. Per ulteriori informazioni sugli orari e sul servizio del Facilitatore Digitale, si prega di contattare il polo bibliotecario “Bonacci, Brunamonti” di Recanati utilizzando i seguenti recapiti: tel: 0719740021. Email: biblioteca@comune.recanati.mc.it».