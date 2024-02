Domenica 3 marzo, quinto appuntamento con la rassegna “A teatro con mamma e papà”, la stagione di spettacoli per bambini e famiglie promossa dal comune di Civitanova con la direzione artistica di Marco Renzi. In scena la compagnia laziale Matuta Teatro, vincitrice dell’ultima edizione del festival nazionale del teatro per ragazzi città di Padova, la più longeva manifestazione di settore oggi in Italia.

Gli attori porteranno sul palco dell’Annibal Caro, “Cappuccetto red”, una divertentissima versione di una delle storie più conosciute al mondo, ideata da Julia Borretti per la regia di Titta Ceccano. Lo spettacolo sostituisce “La Principessa sul Pisello”, annunciato nel cartellone iniziale, un cambio che si è reso necessario causa impossibilità della compagnia di poter proseguire la tournée del lavoro per ragioni di salute di uno degli interpreti.

Come oramai tradizione, lo spettacolo sarà anticipato dall’assegnazione di libri e biglietti omaggio per il cinema di Civitanova, un gioco al quale il pubblico partecipa ogni volta con grande divertimento, una sorta di tombola, con tanto di distribuzione di numeri per ciascun spettatore. Un momento di convivialità che invita alla lettura, come importante momento di crescita e formazione e che promuove il cinema come fatto sociale per tutta la famiglia.

Inizio ore 17, la biglietteria al Teatro Annibal Caro sarà aperta a partire dalle 15,30