Una settimana ricca di appuntamenti quella organizzata dagli amici dello Sferisterio, con due eventi in programma. Domani, alle 18 nella’aula magna di Filosofia in via Garibaldi 20, terzo piano, si terrà una speciale celebrazione del 232° compleanno di Gioachino Rossini, il geniale compositore nato a Pesaro proprio in quella data nel 1792. L’evento, realizzato in collaborazione con il Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo e Appassionata, è una parentesi rossiniana, prima di immergersi nell’anno dedicato principalmente a Giacomo Puccini. Il concerto “Largo a… Rossini!” vedrà esibirsi due giovani soprani, studentesse del Conservatorio di Fermo, Giulia Bruni e Margherita Hibel accompagnate al pianoforte da Irene Filiaggi che proporranno al pubblico una selezione di brani tratti dalla sua celebre raccolta “Péchés de vieillesse” (“Peccati di Vecchiaia”).

Lunedì 4 marzo alle 17,30 nelle Biblioteca Statale (sempre in via Garibaldi 20) “Nessun Dorma! L‘evoluzione del teatro d‘opera italiano da Puccini in poi” il primo incontro dedicato al “centenario pucciniano” con la partecipazione di Piero Mioli. Autore di saggi e libri dedicati alla musica Piero Mioli, svolge attività di divulgatore e conferenziere. Si occupa in particolare del teatro d’opera. È stato docente di storia della musica al conservatorio di Bologna, e collabora con enti e varie riviste musicali.