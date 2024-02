Blitz in due esercizi commerciali: sequestrati giocattoli, maschere e kit per il travestimento. E’ il bilancio di un’operazione della Guardia di finanza di Civitanova, che si inserisce in un più ampio e specifico piano di interventi, predisposto dal Comando provinciale e che ha già visto i sequestri di oltre 5.000 articoli di vario genere, anche in concomitanza con le feste di Carnevale e San Valentino.

Le Fiamme gialle hanno effettuato controlli in due negozi e hanno sequestrato circa 1600 articoli destinati alla vendita (maschere, indumenti, giocattoli e kit per travestimenti) e ritenuti pericolosi in quanto privi delle informazioni minime, in lingua italiana, previste dal “Codice del Consumo” tra cui i materiali impiegati, i metodi di lavorazione, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso. I titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’adozione dei conseguenti provvedimenti sotto il profilo amministrativo.