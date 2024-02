di Stefano Fabrizi

Tante proposte tra concerti e teatro nelle Marche per questo weekend. A Civitanova torna la Pfm con un ricordo di Fabrizio De Andrè

VENERDI’ 23 FEBBRAIO

Civitanova – Alle 21:15 al teatro Rossini e Pfm canta De André Anniversary. A 45 anni dal famoso tour Fabrizio De André e Pfm in concerto, la PFM torna sui palchi di tutta Italia con un tour che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra la prog band più famosa al mondo e il cantautore genovese. Info: 0733.812936 – biglietteria@teatridicivitanova.com

Tolentino – In scena al teatro Vaccaj Cinque modi illegali di salvare il mondo, imperdibile appuntamento della rassegna di spettacoli fuori abbonamento. Info: info@teatrovaccaj.it – 0733 960059

Chiaravalle – Alle 21 al teatro Comunale Valle di Chiaravalle Fissò Armonikòs. Poveri cristi e fisarmoniche, uno spettacolo circense musicale con note leggere e lacrime amare scritto, diretto e interpretato da Giorgio Felicetti con la partecipazione di Valentina Bonafoni e con la Piccola Orchestra Armonikos (Christian Riganelli fisarmoniche, Pierluigi Bambozzi organetti, Federico Perpich violoncello). Produzione EstEuropaOvest. Info: www.amatmarche.net

Jesi – Il 23 e 24 febbraio al teatro Pergolesi alle 21:15 A da riva’ Serafi’, in occasione dei 45 anni dalla morte di Lello Longhi, commedia in due atti in dialetto jesino di Lello Longhi, regia Claudio Corinaldesi. Info: 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com – www.fondazionepergolesispontini.com

Senigallia – “Quanto conta una vita?”. Prende il titolo da una domanda dura e provocatoria l’incontro organizzato dall’ambulatorio medico solidale Paolo Simone Maundodé previsto per venerdì 23 febbraio alle 18 al Teatro Portone

Jesi – All’Hemingway Caffè alle 20 finissage della mostra del fotografo senigalliese Paolo Monina. Ospite della serata il regista e critico cinematografico Tommaso Ghislieri, nobile jesino ora critico cinematografico.

Grottammare – Lo storico Marcello Flores apre “I conti con la storia” all’Ospitale: sei appuntamenti dal 23 febbraio (ore 18).

Ancona – Dal 22 al 25 febbraio arriva al Teatro delle Muse di Ancona la commedia di Cesc Gay Vicini di casa (giovedì, venerdì e sabato ore 20.45, domenica ore 16.30) traduzione e adattamento Pino Tierno, con Alessandra Acciai, Gigio Alberti, Alberto Giusta, Amanda Sandrelli, regia Antonio Zavatteri. Info: www.marcheteatro.it

Pesaro – Alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro alle 21 prosegue il Festival Testori con “Sdisorè” di Evelina Rosselli. Info: biglietteria Teatro Rossini 0721 387621, circuito AMAT/vivaticket anche online, Chiesa dell’Annunziata 334 3193717, il giorno di spettacolo dalle 20.

Gradara – Teatri d’Autore fa tappa alle 21:15 al Teatro Comunale con lo spettacolo, sold out, Gaber/Jannacci di e con Davide Giandrini. Info: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it

Urbino – Alle 21 al Teatro Sanzio L’anatra all’arancia con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. Info: Teatro Sanzio 0722 2281 e circuito AMAT / vivaticket anche on line. Inizio spettacolo Urbino ore 21.

SABATO 24 FEBBRAIO

Pollenza – Alle 21,15 al Teatro Verdi L’anatra all’arancia con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. Informazioni biglietteria Teatro Sanzio 0722 2281 e circuito AMAT / vivaticket anche on line. Inizio spettacolo alle 21.15.

Matelica – Alle 21:15 al Teatro Piermarini va in scena Falstaff a Windsor, liberamente tratto da Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare, adattamento e regia Ugo Chiti, con Alessandro Benvenuti e con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo, Ciotti, Elisa Proietti. Info: www.amatmarche.net

Senigallia – Si inaugura alle 18.30 nello Spazio Visionaria “Sale C.E. Bugatti” a Palazzo del Duca, la mostra Fe/Mail Art – la Fotografia. Ancora un progetto storico con opere provenienti dagli Archivi del Musinf e attualizzato da una riproposta, una nuova selezione di artiste curata da Chiara Diamantini e Stefano Schiavoni.

Osimo – Alle 18 al Teatro La Nuova Fenice andrà in scena lo spettacolo Pinocchio, spettacolo di teatro disegnato del grande artista Gek Tessaro. A seguire firmacopie con l’artista. Info e prenotazioni tel 377 5901437 email direzione@specchisonori.org

Porto San Giorgio – Il viaggio nel meraviglioso mondo dell’operetta continua sabato 24 febbraio (ore 17, ingresso libero) al Teatro Comunale di Porto San Giorgio con il capolavoro di Carlo Lombardo dal titolo “Il paese dei campanelli”.

Ancona – Alle 21 al Teatro Panettone al via la rassegna Tout Le Cirque dedicata alle famiglie e a tutti gli appassionati dell’arte circense.

San Costanzo – Alle 21,15 al Teatro Concordia di San Costanzo con Cardio drama. Spettacolo semiserio su un organo perfetto di Chronos3 interpretato da Tomas Leardini. Per informazioni: AMAT uffici di Pesaro tel. 0721849053, reteteatripu@amat.marche.it, IAT di San Costanzo 340 0796684 – 348 5235878, biglietterie circuito AMAT / vivaticket, anche on line.

DOMENICA 25 FEBBRAIO

Tolentino – Al Teatro Vaccaj alle 17 tutti alla Scuola di magia targata Teatro Verde di Roma. Info e prenotazioni: tel. 0733 960059 opz.3 – info@teatrovaccaj.it

San Benedetto del Tronto – Ultimo appuntamento al Concordia alle 16,30 per Domenica in famiglia. In scena Atlantide della compagnia La Baracca-Testoni Ragazzi e Cada Die Teatro.

Senigallia – Alle 17 al Teatro La Fenice, Un pacco da consegnare, tante corde di canapa per uno spettacolo di clownerie e giocoleria per tutta la famiglia. Info: 071.7930842 – info@fenicesenigallia.it – www.atgtp.it

Fano – Alle 17 al Teatro La Fortuna Pollicino show, regia Cinzia Pietribiasi, coreografia e interpretazione Davide Tagliavini, illustrazioni e oggetti Giovanni Copelli, produzione Artemis Danza in collaborazione con Compagnia Pietribiasi / Tedeschi. Info: www.amatmarche.net

Rapagnano – Alle 17 al teatro Giacomo Emiliani La rivolta dei fantasmi. Spettacolo per tutta la famiglia. Info: www.lagruproduzioni.com

Senigallia – Alle 18 Teatro Fatati – Museo del Giocattolo Antico …Faceva Federico del Teatro Ibridi. Lezione-spettacolo di Francesca Berardi su Federico García Lorca, voce tra le più originali del Novecento spagnolo. Un viaggio dall’Andalusia profonda di Romancero Gitano, alla contemporaneità di Poeta a New York, tra l’amicizia con Dalí e Buñuel e l’amore per il teatro. Info: www.collettivocollegamenti.com

Sant’Elpidio a Mare – Alle 18 all’Auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare Suds & Soda in Non volevo fare il dj con Andrea Yanez Gasparrini e Adriano Brando Alessandrini. Info: 328 77 56 579 oppure info@lagruproduzioni.com – www.lagruproduzioni.com

Ancora un weekend pieno di sorprese e ospiti per il bynight nelle Marche con Revolution Live Band, Taxi B, Lo Zoo di 105, Osmani Garcia.

VENERDI’ 23 FEBBRAIO

Alla Serra di Civitanova “Gioia Infinita”: si parte dalla cena spettacolo con i Revolution Live Band. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”. Resident dj Fabrizio Breviglieri, special guest voice Isa B. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Al Nyx di Ancona Unison, in music we trust. Line up: Ben Altrow – Davide Malatesta – Massi Canzi – Ale Buldigrin. Domani Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Special guest: Dj Pato. Dj resident: Antony Momoy.

Tanto divertimento anche al Megà di Senigallia, il grande centro del ballo: stasera Las Vegas Band, MegaFriday 7080902000, speciale privè latino. Domani orchestra Anna Maria Allegretti, Megà History + New Hits, Megà Latino. Domenica pomeriggio Mirko e Simona Band, Tango Argentino.

Al Casacon di Sirolo Pil Love feat Tales feat Gate Clubbing. Guest dj Alex Neri. Domani Glitz e Glam. Cena e dopocena con musica commerciale.

SABATO 24 FEBBRAIO

Al Donoma special guest Taxi B, Rapper classe ’98, membro del collettivo FSK Satellite, e Finesse, è nel podio dei produttori con più successi alle spalle, con collaborazioni del calibro di: Sfera Ebbasta, Ghali, Irama, Guè.

Al Much More di Matelica Evento Super 90 Guest Lo Zoo di 105 (Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri). Le sale: Main Room Klab Room Penelope privè.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera. Special guest: Osmani Garcia e la sua hit mondiale El Taxy.

Al Brahma di Civitanova Shake Hit. El Martes Caliente. La grande festa estiva reggaeton, pop e latin house del Martedi allo Shada Beach Club. Second room B-Side powered by Baboon.

Al Mia Clubbing di Porto Recanati TikTok party. Luca Daffrè guest dj. Giulia Sara Salemi tiktoker – singer. Yana e Frankie Di Palma resident dj.

Al Noir di Jesi Noir Celebrities: si torna indietro nel tempo per rivivere l’energia esplosiva degli anni d’oro: la stessa musica avvolgente, l’atmosfera elettrizzante, i dj che ci hanno fatto ballare in quegli anni e l’animazione che ha reso leggendarie quelle serate.

Al Miami Monsano, Mamacita. Reggaeton, pop e latin house.

Al Mamamia di Senigallia “We love 2000 party”. Gli Anni 2000 sono e rimarranno per sempre i nostri anni migliori.

DOMENICA 25 FEBBRAIO

Domenica alla Baita Solaria di Sassotetto, Sarnano Quota 1400 Pranzo spettacolo e dopo pranzo Lady snow con Oriano ed Alessandrino. Direzione artistica Aldo Ascani Coordinatore Emilio Batik.

