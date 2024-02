E’ un brano scritto in un momento di malessere interiore “Soltanto tu”, il nuovo singolo di Gretel, nome d’arte di Greta Palmieri di Corridonia. Proprio con “Soltanto tu” si è esibita dal vivo nella tv di Stato a San Marino per le selezioni/casting di Una voce per San Marino.

Il videoclip del brano è stato girato nel cuore di Macerata nel vicolo Consalvi. «Quando scrivo i miei brani, – spiega la cantautrice – mi rivolgo a chiunque, a tutte le persone che vogliono riflettere sulla sofferenza psicologica legata ad un malessere interiore e spero che la mia canzone sia d’aiuto e un modo per riflettere su questa tematica».

Greta Palmieri è nata in Lituania nel 1998, fin da quando aveva 10 anni si dedica allo studio del canto (pop e jazz) da privatista partecipando ai vari stage masterclass e contest musicali. Successivamente ha iniziato lo studio del pianoforte e della chitarra e a scrivere i suoi primi brani.

Ha pubblicato una trilogia dei brani in acustico: Pioggia dei ricordi, L’eco dei pensieri e Il giardino delle parole. Ha partecipa alle semifinali nazionalii del Cantagiro nel 2021.

Il suo nuovo pezzo arriva dopo un periodo di pausa. «E’ un dialogo – spiega Palmieri – tra noi stessi /la nostra interiorità e il mondo esterno». L’ artista racconta «Quando ho scritto questo brano vivevo un momento di malessere interiore perché non mi sentito omologata alla società che ci chiede sempre più perfezione, competizione e frenesia». Il brano è pop/indie ed è stato scritto insieme a Francesco Palma e la produzione di Leonardo Corradetti, sarà distribuito da Tunestore Music Italy/Milan e sarà disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Il videoclip del brano è diretto e registrato da Riccardo Carota nel vicolo Consalvi. «Il concept del videoclip – precisa Gretel – rispecchia l’essenza del titolo». La ripresa insiste sempre sulla figura della cantante attorniata da un’ambientazione puramente urban, caratterizzata da luci colorate e specchi speciali che vanno ad ampliare il concetto di esclusività della protagonista Gretel non si ferma. A marzo sarà protagonista su Rai 2 al programma “E Viva il Videobox” di Fiorello.

