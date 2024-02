Vento forte, scatta l’allerta meteo nelle Marche. Il bollettino è stato emanato dalla Protezione civile regionale ed è valido per tutta la giornata di domani. L’allerta per vento forte è di colore giallo per le aree interne della regione, sia quelle settentrionali, che quelle centrali e meridionali. Mentre è di colore giallo per le aree collinari e costiere.

Le previsioni della Protezione civile indicano venti «moderati o tesi nella prima parte della giornata da sud ovest nelle zone interne e da sud est lungo la costa, con raffiche fino a tempesta violenta nelle zone montane, burrasca forte o burrasca nelle zone collinari e burrasca o vento forte nelle zone costiere. Dal pomeriggio intensità in diminuzione nelle zone collinari e costiere». Per quanto riguarda le precipitazioni invece saranno «deboli diffuse, nel pomeriggio diverranno anche a carattere di rovescio – si legge nel bollettino della Protezione civile – Esaurimento dei fenomeni dal tardo pomeriggio a partire dai settori settentrionali e poi progressivamente nel resto della regione. Limite delle nevicate oltre i 1800 metri». Infine le temperature saranno «in aumento per gli effetti dei venti di discesa dagli Appennini. L’ingresso di aria fredda dal pomeriggio causerà un calo termico per la serata».