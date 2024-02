di Francesca Marsili

Rogo a Tolentino, a fuoco un capanno agricolo: morti alcuni animali da cortile. E’ successo intorno alle 10 di questa mattina, in via del Vallato. L’incendio è scoppiato in un piccolo appezzamento di terra coltivato a ortaggi, a ridosso delle abitazioni, poco sotto la strada.

L’allarme è stato lanciato da un giovane residente che abita proprio di fronte la struttura andata a fuoco. In pochissimo tempo le fiamme si sono alzate, alimentate anche dal vento, e hanno interessato le sterpaglie intorno e danneggiato una balaustra in legno che delimita la strada sovrastante. Fortunatamente, grazie all’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino che sono riusciti a domare le fiamme, il rogo non ha interessato le serre in plastica vicine al capanno. Intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Tolentino e la polizia locale.

Per consentire le operazioni di spegnimento la strada è stata chiusa al traffico veicolare. Tutt’ora in corso le operazioni per mettere in sicurezza l’area che andranno avanti ancora per un po’. La struttura è andata praticamente distrutta: il tetto in fibrocemento è crollato, incenerito il contenuto. Restano da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo, ma secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato un cortocircuito partito all’interno del capanno, dove era presente energia elettrica. Ad alimentare le fiamme materiale plastico e legname che era accatastato nel capanno, assieme a dei decespugliatori. Purtroppo, nel divampare delle fiamme, alcuni animali da cortile sono morti. Sul posto, a scopo cautelativo, anche il Nucleo carabinieri forestale di Matelica per verificare se vi era pericolo per l’ambiente in conseguenza di rifiuti considerati come pericolosi, che però non sono stati coinvolti nell’incendio.

(ultimo aggiornamento alle 12,34)