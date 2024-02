Il gruppo Fisiomed amplia le sue collaborazioni con le realtà sportive del territorio e oggi ha presentato l’accordo con la Cbf Balducci Helvia Recina volley femminile, team che ha raggiunto i vertici nazionali e in queste settimane è impegnato nella pool promozione della serie A2. Partner medico ufficiale per le ragazze che avranno dunque un’assistenza sanitaria veloce e di qualità.

Nella nuova sede Fisiomed di Sforzacosta presenti con il presidente Pietro Paolella, la team manager Lucia Bosetti e una delegazione della squadra guidata dal capitano Alessia Fiesoli. Ad accoglierli l’amministratore unico del gruppo Enrico Falistocco: «Ormai è diventata una missione anche questa, non solo quella sanitaria, parliamo di una squadra che fa il campionato di serie A, quindi non potevamo non assecondare questo interesse da parte loro. Sicuramente riesciamo veramente a dare delle prestazioni importanti, ma anche in tempi rapidissimi, e questo secondo me è il motivo che ci ha condotto fin qua. D’altro lato noi con l’attività sanitaria abbiamo cercato di sviluppare un attività rivolta al territorio, è un servizio che diamo a tutti. Tutti noi abbiamo fatto sport, in maniera differente, però il problema è che è cambiato il mondo. Non giochiamo più sulle strade polverose, oggi non sarebbe fattibile. Tant’è vero, partiamo da una visita specialistica di start-up, che è l’inizio, l’approccio, però successivamente, comunque dobbiamo tutti avere la possibilità di fare sport, di praticare lo sport, anche non a livello professionistico, però dobbiamo essere seguiti, in particolare quelli che hanno un’età come la mia. Lo sport è un ottimo strumento per stare meglio, e se stiamo bene noi, sicuramente questo benessero, lo trasmettiamo anche agli altri»

Un percorso sempre in crescita, per l’Helvia Recina, da piccola squadra di quartiere ai vertici nazionali. Presidente Paolella, oggi il percorso prosegue? «E’ così, noi vieniamo da una realtà, diciamo, di frazione, Villa Potenza, ci siamo avvicinati alla città, per raggiungere gli obiettivi, ci vogliono tante competenze, e anche tanta fortuna. Oggi questa partership con il gruppo Fisiomed ci arricchisce, andiamo avanti per step».

La team manager Lucia Bosetti traccia gli obiettivi del finale di stagione: «La nostra ambizione resta comunque quella di vincere e quella di proseguire più a lungo possibile. In questo momento in ballo ci sono i Playoff per la promozione in A1, quindi sono un obiettivo estremamente importante per noi. Cercheremo di perseguirlo nella miglior maniera possibile».

In chiusura il capitano Alessia Fiesoli consegna la maglia numero uno a Falistocco: «Siamo veramente contente e orgogliose di questa partnership, perché comunque a inizio stagione uno spera sempre che non ci sia un infortunio, però sapere che alle nostre spalle abbiamo una struttura di alto livello e competente con dei macchinari, all’avanguardia, come Fisiomed ci dà tanta tranquillità e tanta serenità, sperando ovviamente sempre di non averne bisogno, ma comunque siamo veramente contenti di questa collaborazione. È un finale di stagione complicato perché andremo a scontrarci contro tutte le formazioni più accreditate del campionato. Ovviamente noi siamo sul pezzo, abbiamo finito la regolar season al primo posto e siamo pronte a combattere, sperando di rientrare nei playoff e giocarcela fine in fondo».

