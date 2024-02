Sarà il sentiero delle acque il punto di partenza della seconda edizione dei “Percorsi di Storia”, passeggiate accompagnate da racconti su fatti, eventi e personaggi del territorio che prenderà il via domenica prossima, 25 febbraio, a Pieve Torina.

«Una modalità di fruizione turistica già sperimentata, dove gli oltre 200 partecipanti della scorsa edizione hanno innestato quel circuito virtuoso che poi è esploso nel grande attrattore rappresentato dal percorso kneipp» sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci -. L’obiettivo è promuovere il territorio facendo conoscere le sue bellezze, la sua natura, la sua storia, e dare al pubblico l’opportunità di sperimentare le prelibatezze enogastronomiche che solo un ambiente incontaminato può offrire.

Sotto la guida esperta di Matteo Petracci condurremo i partecipanti in quattro percorsi diversi in cui affronteremo varie tematiche, dagli antichi insediamenti eremitici ai sistemi di difesa del ducato dei Da Varano, dalle tradizioni produttive legate all’economia agropastorale agli straordinari paesaggi degli altipiani di Macereto.

E tutto questo – conclude Gentilucci – gratuitamente e in una modalità molto semplice, aperta a chiunque, che coniuga turismo naturalistico e turismo culturale come chiavi vincenti per il rilancio del territorio». Le date delle passeggiate, tutte di domenica, saranno il 25 febbraio, il 17 marzo, il 7 aprile e il 5 maggio. Per informazioni e iscrizioni: girastorieraccontiincammino@gmail.com .