E’ stato dedicato a Manzoni, alla responsabilità e alla memoria di Naval’nyj, noto attivista russo che ha perso la vita, spendendola a difesa della libertà di pensiero e di parola il secondo appuntamento del ciclo 5 Autori chesi è svolto nei giorni scorsi al liceo classico Leopardi di Macerata.

«Se pensare significa “pesare con cura le parole” – si legge in una nota della scuola – il significato etimologico di “parola”, derivato dal latino evangelico “parabulam”, indica il racconto che dice cose vere, che coniuga estetica ed etica, il bello del racconto e il vero della morale».

Il professor Pietrantonio Frare ha invitato il numeroso pubblico di studenti e docenti convenuto al Liceo Leopardi a riflettere sul significato originario della “parola”, che ha il compito fondamentale di comunicare la verità e di tenere insieme il bello e il vero; parlar bene non significa far uso dell’ornatus, ma utilizzare parole giuste, oneste e ornate, tali da sintetizzare la moralità e la bellezza. Manzoni è convinto dell’originario legame della parola con la verità, essa è l’unico mezzo per comunicarla, per rappresentare uno stato dell’umanità. La parola manzoniana non ha un ruolo salvifico, ma è spesso problematica, propone una scelta, un bivio. Esaminare le parole, in quanto lettori delle opere manzoniane, è un esercizio di responsabilità, l’unico mezzo per distinguere il vero dal falso, il giusto dall’ingiusto, ciò che è adatto da ciò che non lo è. Con esempi significativi di «ricaduta della parola», selezionati con cura dai Promessi Sposi e dalla Storia della colonna infama, Frare esorta a riflettere sulla responsabilità educativa della parola, sulla giustizia, anche quando tutto intorno a noi invita alla superficialità e alla falsificazione».

Il prossimo incontro, dal titolo “La parole di Pandora: Dolores Prato da Treja al collegio”, si svolgerà lunedì 11 marzo, alle ore 15.00, in presenza, con la scrittrice Elena Frontaloni. L’evento potrà essere seguito anche online.