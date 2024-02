Il circolo Giovani Democratici di Macerata organizza un evento gratuito sull’educazione finanziaria per i giovani. L’appuntamento è per domani alle 18,30 nei locali del Labs Via Monachesi 9 a Macerata.

«Come già affrontato nel corso dei nostri passati incontri – dicono i Giovani Democratici – quello che in Italia noi giovani ci troviamo costretti a vivere, è un presente fatto di precarietà ed incertezza lavorativa. Anche il futuro non può che apparirci nebuloso, nel nostro paese infatti i giovani occupati fanno già molta fatica a risparmiare per mettere qualcosa da parte, figuriamoci pensare agli investimenti. Ma è proprio questo è il problema. Questo ambiente di instabilità ha fatto si che crescessimo evitando di pensare in maniera programmatica e strutturata ad un domani ma vivendo giorno per giorno, sperando con rassegnazione che il domani sarà meglio. In un paese che secondo le proiezioni ci farà andare in pensione ampiamente oltre i 70 anni, con un importo previdenziale già basso per i giorni nostri, informarsi su cosa sia un fondo pensione è indispensabile. Così come lo è cercare di decifrare la pletora di pubblicità sugli investimenti ad alto rendimento che il web ci propina quotidianamente: ETF (Exchange Traded Fund),Criptovalute, Trading Online e Trading Automatico, evitando possibili truffe. Crediamo nell’educazione finanziaria come uno strumento di equità sociale. Abbiamo quindi invitato un consulente finanziario per cercare di fare chiarezza su quello che sta accadendo sia nel campo pensionistico che su quello degli investimenti pensati per i giovani, e quali possono essere gli strumenti per tutelarci. Seguirà momento conviviale con aperitivo offerto ai partecipanti».