Incidente sul lavoro in una falegnameria, operaio ricoverato a Torrette. E’ successo poco dopo le 10,30 in un’azienda di Appignano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, padre del titolare, 64 anni, pare fosse impegnato con altri a spostare un grosso macchinario da oltre una tonnellata dall’esterno all’interno del capannone. Si trovava dietro e all’improvviso, per cause ancora di accertamento, il macchinario è scivolato e lo ha colpito all’addome e al torace.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, carabinieri, vigili del fuoco e gli ispettori dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Ast. Viste le condizioni dell’uomo è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato trasferito a Torrette in gravi condizioni, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Accertamenti in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

(ultimo aggiornamento alle 13,45)