Festa a Pollenza per i 101 anni di Barbara Ceresani. Questa mattina il sindaco Mauro Romoli e l’assessora ai Servizi sociali Antonella Menichelli hanno portato i saluti e gli auguri dell’intera comunità all’ultra centenaria pollentina, che ieri ha superato il secolo di vita. Ha festeggiato il felice traguardo circondata dall’affetto dei figli Silvano e Isabella e di tutti i familiari. «Barbara è testimone di una vita semplice e laboriosa – commenta il sindaco – affrontata con la tenacia di una donna che si è sempre dedicata al lavoro nei campi, superando le tante difficoltà legate alla guerra e al periodo di miseria che ne è derivato. A lei va un ringraziamento speciale per il suo esempio e un augurio di grande serenità per i prossimi anni».