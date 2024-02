Assaggi d’Arte è il progetto di rete dei ristoratori della città di Camerino, una iniziativa che unisce arte, cultura e gastronomia. Giovedì 22 febbraio alle 18 a Villa Fornari avrà luogo il vernissage di “Assaggi d’Arte” che porterà le opere dell’artista William Vivì Medori in dodici ristoranti della città ducale.

L’iniziativa promossa dai ristoratori locali, in collaborazione con il Comune di Camerino e l’Associazione Musicamdo, nasce con l’intento di affrontare in modo attivo le sfide di un contesto urbano e sociale frammentato in seguito al sisma 2016. La collezione di opere d’arte dell’artista maceratese William Medori, scomparso lo scorso anno, va ad arricchire il panorama culturale della città e dei suoi luoghi di ritrovo e ristorazione. Un ringraziamento va alla generosità della famiglia Medori, che ha concesso la collezione in prestito per tale iniziativa.

Fino a domenica 19 maggio, i ristoranti di Camerino si trasformeranno in vere e proprie gallerie d’arte, esponendo le opere di William Vivì Medori. Artista dalle mille sfaccettature, Vivì è noto per la sua originalità e la sua capacità di trasformare emozioni e riflessioni in opere d’arte suggestive e profonde. Il suo linguaggio artistico, basato sull’informale e caratterizzato dall’uso di materiali come la cera e il fuoco, lo rende unico nel suo genere.

Assaggi d’Arte fonde l’arte con la gastronomia in un connubio irresistibile invitando gli appassionati di cultura e buona cucina a partecipare a questa straordinaria esperienza. L’iniziativa non si limita solo alla esposizione diffusa delle opere: durante il periodo dell’esposizione, saranno organizzati eventi collaterali promossi attraverso i canali social dei singoli ristoratori, offrendo ulteriori opportunità di coinvolgimento e partecipazione.

Ecco l’elenco dei ristoranti aderenti all’iniziativa: DQUADRO – Via Madonna delle Carceri 12 – 0737 632331. ETOILE BISTROT – Loc. Le Mosse 68 – 338 9169699. FATTORIA DI CIGNANO – Loc. Cignano 5 – 338 6439225. LA LOGGIA – Loc. Tirello 6 – 331 8313258. LA SAPORITA – Via Madonna delle Carceri – 0737 636174. LE CORTINE – Via Andrea D’Accorso 75 – 0737 616840.

NOE’ ERRANTE – Largo Giovanni Boccati 6 – 339 2623902 OSTERIA DELL’ARTE – Via Conti di Statte – 339 6449239. OSTERIA DELLA SPADA – Loc. Morro – 0737 637623. 8 COPERTI – Mergnano San Pietro 23 – 338 6567914. PAPPAFO’ – Via Montagnano 98 – 0737 630794. VILLA FORNARI – Loc. Le Calvie ½ – 0737 637646.