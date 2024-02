Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Confindustria Macerata ricerca per azienda metalmeccanica un/a aggiustatore stampi ad iniezione plastica (cod. annuncio Conf 448). La risorsa si occuperà delle attività di aggiustaggio e assemblaggio di stampi ad iniezione plastica. Requisiti richiesti: esperienza almeno quinquennale nella mansione; buone capacità di lettura dei disegni tecnici. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)

Ecco le offerte del Centro per l’impiego di Macerata.



Azienda di Montecassiano cerca un tecnico marketing da inserire tramite l’attivazione di una Borsa lavoro. Richiesto diploma di ragioneria o laurea in ambito comunicazione/marketing. La figura ricercata si dovrà occupare dei social media marketing, grafica pubblicitaria, creazione siti internet, fotografica digitale. Età 18-65. Requisiti fondamentali per potersi candidare: disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o Dis.Coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro o borse di ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione Por Marche Fse 2014/2020. Residenza nella Regione Marche. Vedere bando borse lavoro per ulteriori informazioni. Se interessati e con tutti i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 532206/1



Studio commercialista a Macerata cerca un Impiegato/a ragioniere/a per registrazione fatturazione, gestione clienti e riconciliazione bancaria, da inserire tramite l’attivazione di una borsa lavoro. Requisiti fondamentali per potersi candidare: disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o Dis.Coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro o borse di ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione Por Marche Fse 2014/2020. Residenza nella Regione Marche. Vedere bando borse lavoro per ulteriori informazioni. Se interessati e con tutti i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 446992/1

Impresa di servizi fiduciari cerca addetti alla guardiania non armati per controllo diurno e notturno cantieri edili in provincia di Macerata . Richieste patente B ed auto propria, si offre tempo determinato non inferiore a 12 mesi, tempo pieno su turni h.24. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 531952/1

Studio commercialista cerca un addetto/a alla contabilità da inserire con borsa lavoro per mansioni di caricamento contabilità e adempimenti connessi e conseguenti. Richiesto diploma di Ragioneria, conoscenza di programmi di contabilità e del pacchetto Office. Età 18-65.

Requisiti fondamentali per potersi candidare: disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o Dis.Coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro o borse di ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione Por Marche Fse 2014/2020. Residenza nella Regione Marche. Vedere bando borse lavoro per ulteriori informazioni. Se interessati e con tutti i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice 162222/1 2.

Azienda di logistica e trasporti di Macerata ricerca un addetto marketing da inserire con borsa lavoro. La persona ricercata si dovrà occupare della ricerca di nuovi clienti, dell’analisi di nuovi canali di vendita e di customer care Età 18-65. Requisiti fondamentali per potersi candidare: disoccupati iscritti al Centro Impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o Dis.Coll. né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro o borse di ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione Por Marche Fse 2014/2020. Residenza nella Regione Marche. Vedere bando borse lavoro per ulteriori informazioni. Se interessati e con tutti i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 159152/17 3. Azienda di Tolentino cerca impiegato/a amministrativo/a per diverse mansioni, front office, emissione bolle, logistica, etc. Richiesto diploma o laurea, ottimo utilizzo Pc, patente B e auto propria, età max 40 anni. Si offre tempo pieno lunedì – venerdì orario spezzato, tempo determinato trasformabile. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 151473/5 4.

Azienda settore commercio intimo e abbigliamento cerca tirocinante aiuto commessa spigliata, dinamica, volenterosa, sorridente per contatto con il pubblico, sistemazione merce e riordino punto vendita. Età 20-30, patente B. Si offre tirocinio iniziale di 3 mesi a tempo pieno. Se interessati e con i requisiti richiesti, inviare curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta 170657/2

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino



Imprese di costruzioni cercano: tecnici di cantiere, cartongessisti, muratori, manovali, gruisti, carpentieri, asfaltisti, escavatoristi. Sedi di lavoro: Prov. MC. Rif.: 12967

Azienda settore commercio cerca un apprendista grafico addetto al web marketing. Sede di lavoro: Sarnano. Rif.: 12965

Ristorante cerca: un/a cuoco/a, un/a aiuto cuoco/a, personale di sala. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12964

Azienda di produzione cerca un/a impiegato/a contabile/amministrativo/a. sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12963

Cooperativa sociale cerca addetti movimentazione carichi e manutenzione del verde automuniti. Sedi di lavoro: Camerino e Tolentino. Rif.: 12962

Bar/Pasticceria cerca un/a pasticcere/a esperto/a e un/a barista. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12961

Azienda alimentare cerca addetti al confezionamento e impasti. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12960

Forno cerca un/a barista/banconista. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12959

Ristorante cerca un/a aiuto cuoco/a part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12958

Officina cerca un meccanico esperto e/o un apprendista. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12957

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono presentarsi di persona dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 in viale della Repubblica n. 10 oppure inviare il curriculum vitae all’e-mail: centroimpiegotolentino.ido@ regione.marche.it (inserire codice offerta e autorizzazione al trattamento dati). Per approfondimenti: 0733.954225-09 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).