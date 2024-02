di Stefano Fabrizi

Il Carnevale detta l’agenda di questo fine settimana che si prolunga fino a martedì grasso. Il clou delle feste domenica 11 febbraio

VENERDI’ 9 FEBBRAIO

Ancona – Dopo un trionfale debutto al Central Pub di Montecosaro, il leggendario chitarrista britannico Steve “Boltz” Bolton è pronto per un caloroso bis nelle Marche. Il 9 febbraio (ore 20) è atteso da Nonna Paola food&drink, via Enrico Sparapani, n. 283, ad Ancona e sarà accompagnato dalla band civitanovese Black Banjo.

Senigallia – È un evento davvero speciale: quella al Teatro la Fenice di Senigallia, alle 21 è la prima delle tre date di Kodō, l’ensemble di affascinanti e potenti tamburi giapponesi taiko, che con lo spettacolo Warabe Il suono della vita, il dinamismo dell’anima, ideato per il 40ennale del gruppo e parte del nuovo tour One Earth 2024, torna ora nel nostro Paese dopo oltre 4 anni di assenza.

SABATO 10 FEBBRAIO

Macerata – Capodanno cinese, arriva l’anno del drago. Per salutarlo l’Istituto Confucio propone corteo dei draghi a partire dalle 15,30 e villaggio dei draghi in piazza Mazzini.

Macerata – Il giro del mondo in un concerto. Appuntamento con la Form alle 18 al teatro Lauro Rossi

Senigallia – Alle 21,15 nella Sala consiliare “G. Orciari”, Luca Violini presenterà “Quell’enorme lapide bianca, primo spettacolo realizzato in Italia in memoria della tragedia delle genti Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate.

Pesaro – Alle 18 inaugurazione della mostra di Sara Principi: “Hidden Virtues” allo Spazio Picca Arte Contemporane di Pesaro. L’opera prende il suo nome proprio da uno dei significati simbolici delle castagne, ovvero quello di “virtù nascoste”.

Fermo – La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo di Rossini va in scena un allestimento realizzato in collaborazione con il Rossini Opera Festival di Pesaro e l’Accademia musicale “Bernardo De Muro” di Tempio Pausania sabato 10 febbraio alle 21 al Teatro dell’Aquila di Fermo e sarà in replica sabato 17 febbraio alle 20,30 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno (anteprima giovani 15 febbraio alle 17).

Pesaro – Il Salone Nobile di Palazzo Gradari “Antonia Pallerini” ospita alle 18, a cura del Centro Culturale Città Ideale, Testori di fronte al reale, dialogo su Testori “giornalista” con Silvia Veroli, giornalista del quotidiano “Il manifesto”, Alessandro Gnocchi, scrittore e autore di Testori Corsaro (La nave di Teseo), Marco Martinelli, drammaturgo e regista teatrale, moderato da Giuseppe Frangi, giornalista e presidente dell’Associazione culturale Casa Testori, nonché nipote di Giovanni Testori.

San Costanzo – Giorno del Ricordo. Alle 17,30 la Biblioteca Comunale di San Costanzo ospita Pierluigi Cuccitto che presenta il suo libro Dall’Istria a Pesaro.

DOMENICA 11 FEBBRAIO

Senigallia – Concerto di Carnevale a Senigallia. L’appuntamento in musica è dalle 18 al Teatro La Fenice. Sul palco salirà la Form, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana con un Family concert dal titolo “Il giro del mondo in un concerto”: un’iniziativa che saprà coinvolgere sia il pubblico più affezionato di Senigallia Concerti sia giovani e famiglie intere.

E’ tempo di Carnevale: dopo il giovedì Grasso l’appuntamento principale è quello di domenica 11 febbraio, prima della chiusura ufficiale di martedì 13 febbraio. Di seguito alcune iniziative previste in questi giorni in giro per le Marche.

Macerata – Il Carnevale di Macerata: Giardini Diaz – Grande Corso Mascherato – dalle 14:00 – ingresso libero – domenica 11 febbraio.

Civitanova – Carnevale in piazza a Civitanova con la madrina Anna Falchi. Appuntamento domenica 11 febbraio alle 15,30

Tolentino – Il Carnevale di Tolentino – a partire dalle 14.30, in piazza della Libertà e prevede la partecipazione di diversi gruppi mascherati – domenica 11 febbraio.

Mogliano – Arriva il Carnevale Moglianese. L’evento, che si terrà sabato 10 febbraio, vedrà sfilare carri allegorici e gruppi mascherati per le vie della città. Musica, dolci e spettacoli sono solo alcune delle sorprese che contorneranno questo evento. Con la partenza dal piazzale del Santuario alle 14, tutti gli arlecchini e le colombine distribuiranno caramelle ai più piccoli e, bisogna ammetterlo, anche ai grandi golosi, fino a giungere al piazzale Ex Banca Marche, dove ci sarà il lancio finale. Ci saranno, inoltre, premi anche per le maschere e i gruppi più belli.

Cingoli – Domenica 11 febbraio dalle 15:30 “Chef per un giorno”. In occasione dei festeggiamenti di carnevale, nonni e nipoti si cimenteranno nella creazione del dolce tipico – di questo periodo – della tradizione marchigiana “la cicerchiata”! Info: 339 5841028

Sant’Elpidio a Mare -La torre Gerosolimitana è già vestita a festa con una maschera da Guinnes dei primati lunga 8 metri e alta 2. Tutto è pronto per festeggiare il Carnevale Elpidiense 2024 con una serie di iniziative fino a martedì 13 febbraio animeranno il territorio e coinvolgeranno grandi e piccini.

Grottammare – Carnevale dei Bambini di Grottammare: la manifestazione compie il 40° anniversario e per festeggiarlo Comune, Scuola e famiglie dei bambini hanno rinnovato la tradizionale collaborazione per portare nelle piazze l’allegria e i colori di quasi 250 mascherine, in corteo domenica 11 febbraio per le vie del centro.

Acqualagna – Ad Acqualagna tornano la Fiera regionale del Tartufo Nero pregiato e il Carnevale al Tartufo. Due le giornate dedicate al prezioso nero: sabato 10 e domenica 11 febbraio. Info: acqualagna.com

Fermo- Porto San Giorgio -Il carnevale “Baraonda finirà martedì 13 febbraio: domenica 11 febbraio a Fermo e martedì 13 a Porto San Giorgio. Tutto il programma su www.proscenioteatro.it/eventi.

Corinaldo – Domenica 11 febbraio dalle 15 Corinaldo si trasforma nel Villaggio di Carnevale per regalare a cittadini e visitatori di tutte le età un pomeriggio di serenità e divertimento. Info 071 7978636 – iat1@corinaldo.it.

Senigallia – Il “Carnevale di Senigallia e le sue frazioni” con sfilate di carri allegorici, gruppi mascherati, musica e tanto altro, all’insegna della spensieratezza e del divertimento per grandi e piccini: sabato 10 febbraio a Marzocca e Scapezzano; domenica 11 febbraio a Cesano, Borgo Bicchia, Brugnetto e Sant’ Angelo; martedì Grasso 13 febbraio in centro a Senigallia.

Ancona – Domenica 11 febbraio la città ospita “Ancona, che Maschera!”, il nuovo Carnevale della città, una iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale per coinvolgere tutti i cittadini e renderli protagonisti di una grande festa in centro, soprattutto grazie alla sfilata di maschere. Info: www.comuneancona.it

Fano – Uno dei Carnevali più antichi assieme a quello di Venezia: il Carnevale di Fano che vede come madrina la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Ultima giornata, quella di domenica 11 febbraio con lo svuotatutto dei dolciumi. Preparate, quindi, i coni giganti tipici del carnevale fanese, perché in queste giornate pioveranno caramelle. Per ogni informazione visitare il sito www.carnevaledifano.com.

Ascoli Piceno – Torna, ad Ascoli Piceno, il carnevale con il suo grandissimo e famoso concorso mascherato che, come ogni anno, lascia prevedere una grande partecipazione. Nella giornata di sabato 10 febbraio, alle 9.30 il Carnevale dei bambini in Piazza del Popolo. Giornata clou sarà sempre quella di domenica 11 febbraio. Infatti, dalle ore 11 in poi, è previsto il Carnevale di mezzogiorno, poi, dalle 15, usciranno tutti i gruppi iscritti al concorso. Tutto il programma su www.ilcarnevalediascoli.it.

Offida – Carnevale Storico di Offida – da giovedì 8 febbraio a martedì 13 febbraio 2024 – Giovedì Grasso: Bambini in Maschera al Teatro Teatro Serpente Auero dalle 15 – Musica e allegria nel centro storico dalle 23

Castignano – Carnevale Storico Castignanese – Veglionissimo Mascherato ore 22, ingresso 10€ – musica con band e dj – – sabato 10 febbraio 2024

Jesi – A Monsano Paradise Supereroi e Principesse dalle 21 in tutto il locale Ironman & Biancaneve – sabato 10 febbraio, domenica 11 e martedì 13 febbraio.

Acqualagna – Carnevale al Tartufo – in occasione della Fiera Regionale del Tartufo nero pregiato – specialità gastronomiche e lancio di tartufi – da sabato 10 febbraio a domenica 11 febbraio

Chiaravalle – 41° Gran Carnevale di Chiaravalle – Sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati – domenica 11 febbraio.

Amandola – Carnevale Amandolese – XXXIX De Li Paniccià con sfilata di carri allegorici – domenica 11 febbraio.

Montefiore dell’Aso – A Montefiore dell’Aso la 40° edizione del Carnevale di Montefiore con sfilata carri allegorici – ore 14:30 – domenica 11 febbraio

Fabriano – Carnevale di Fabrano in maschera per le vie del centro – domenica 11 febbraio 2024

Gradara – La 9° edizione del Carnevale di Gradara con carri allegorici a Gradara domenica 11 febbraio Località Fanano Bassa – ore 14:30 Sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati con lancio di dolciumi. domenica 11 febbraio.

Marina di Altidona – Carnevale di Altidona con dfilata Carri e gruppi mascherati – domenica 11 febbraio

Monturano – Carnevale Monturanese martedì 13 e domenica 18 febbraio con sfilata dei carri, gruppi mascherati – dalle 14:30 – martedì 13 febbraio 2024

San Benedetto del Tronto – Carnevale Sambenedettese martedì 13 febbraio dalle 15.

Barchi – La 4° edizione del Carnevale a Barchi nel centro storico di Barchi, dalle 15:30 – domenica 18 febbraio 2024

Brugnetto di Senigallia -Il Carnevale di Brugnetto arrivato alla 44 edizione propone domenica 11 febbraio sfilata carri allegorici, lancio di dolciumi, musica, stand gastronomici. Musica live alle 17. Per tutti gli aggiornamenti seguire la pagina social _https://www.facebook.com/people/Carnevale-

Il by night si veste dei mille colori del Carnevale tra stelle filanti, coriandoli e maschere. Ecco una panoramica dei locali delle Marche per questo weekend

VENERDI’ 9 FEBBRAIO

Alla Serra di Civitanova “Napoli Bahia”: si parte dalla cena spettacolo con il sound decisamente mediterraneo della Capri Band. Dopo il dinner, “Carnevale a 2000”, dj guest in consolle Frankie P, voice and vocalist Mark Lanzetta, resident dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Brazilian show”, cena in maschera con Oriano ed Alessandrino e le Sambiste di Rio, dopocena in consolle dj Gianluca J. Lunedì “Rum e castagnole”, come un lunedì estivo, cena spettacolo, dress code in

maschera.

Al Casacon di Sirolo Pil Love guest Flavio Vecchi. Domani Gran ballo in maschera. Cena e Dopocena con Janos Murri e Reny Love. Domenica pranzo in maschera con Oriano e Alessandrino.

All’Harena di San Benedetto del Tronto. Haura di Carnevale. Cena e dopocena. Dj Romano Alfieri e Riccardo Prosperi.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

SABATO 10 FEBBRAIO

Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare è Carnevale. Guest gli Slings. Party Shakera.

Al Brahma di Civitanova nella main room “Vida Loca Carnival Party”, l’appuntamento con la one night a base di reggaeton, hip hop, pop e dancehall più esclusiva d’Italia, stavolta al sapore di Carnevale. Nella second room B side “Baboon”, Jungle Echo, sonorità house – tech house – melodic techno

Al Mia Clubbing di Porto Recanati, “Babylon. The Carnival Foolish Party.

Per Carnevale al Donoma Club di Civitanova arriva Senorita, il party dedicato alla musica più caliente del momento, quella hiphop, rnb, reggaeton, moombahton & latinhouse.

All’Azure di Casette Verdini Carnevale 2024 Guest Medy. Party Euphoria.

Al BB Disco di Cupra Marittima Rewind, il party di Carnevale.

Al Much More di Matelica Carnevale Sanremo Show. Il più grande show di carnevale con premi per le maschere.

Al Mamamia di Senigallia domani Random Carnival Edition. Ritorna nelle Marche l’unica vera festa a caso.

Al Miami Club di Monsano School Party. La festa in maschera delle scuole.

Al Miu di Marotta Carnevale 2024. Cena + 5 ambienti musicali.

Alla Villa Borghese di Pesaro Carnevale 2024. Dalla cena al dopocena a suon di musica anni 80 con Revolution Live Band. A seguire dj set: dj Corrado Cori voice Roby Revolution.

Al Colosseo di Pesaro Carnevale 2024. “Memories. Il Party Anni 2000 D’Italia”. Scegli il costume, invita i tuoi amici e goditi la festa di Carnevale.

Al Mirage di Passo San Ginesio, Carnevale 2024. Gli anni d’oro il mitico Revival anni 80 / 90.

DOMENICA 11 FEBBRAIO

Domenica alla Baita Solaria di Sassotetto, Sarnano Quota 1400 il pranzo spettacolo con Jo Brunetti ed Alex F Dopo pranzo lady snow con guest dj Nicola Pigini. Direzione artistica Aldo Ascani. Coordinatore Emilio Batik.

In collaborazione con marcheinfinite.com