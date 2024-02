Carnevale danzante in maschera al Donoma di Civitanova. E’ tutto pronto per gli appuntamenti della discoteca civitanovese in vista del Carnevale. Se “semel in anno licet insanire” quale occasione migliore del Carnevale per festeggiare una festività dalle origine antichissime e che affonda le radici nei saturnali romani e ancora prima nell’ebbrezza delle dionisiache greche. Tutti elementi che saranno presenti al Carnevale in maschera del Donoma in programma sabato 10 febbraio col format resident Señorita.

Per l’occasione tutti in maschera e il Donoma diventa una piccola Rio de Janeiro con un concorso a premi per i gruppi mascherati e per la maschera più bella ed originale. Ai vincitori una serata premio in una delle disco più rinomate d’Italia, l’Hollywood di Milano.

Ma quella di sabato sarà solo l’anteprima della settimana di Carnevale che culminerà con martedì grasso, il 13 febbraio con il Martes de Kalle, con le sonorità pop – reggaeton trascinate dalle nuove tendenze Latin-house che saranno le protagoniste della serata di Carnevale. Special guest i Los de Cuba. Di resident Dj Gorilla e Dj Momoy, vocalist Mat Vox. Finite le feste non finisce poi il divertimento, neanche il tempo di riprendere fiato e sabato 17 febbraio una nuova serata con il concerto di Madman, al secolo Pierfrancesco Botrugno, uno dei rapper più amati e talentuosi della generazione che ha preceduto l’esplosione della trap.

