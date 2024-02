Proseguono le iniziative del centro per la famiglia del comune di Civitanova gestito dal Paolo Ricci, dedicate alla fase adolescenziale, attraverso la seconda edizione del progetto Teen star. Ad essere coinvolti in questa occasione saranno ragazzi e ragazze che frequentano la classe terza delle scuole medie comunali.

Il Teen star è un percorso di educazione affettiva-sessuale e segue l’obiettivo di migliorare la qualità delle relazioni potenziando il dialogo, la fiducia e il riconoscimento, in un momento della vita in cui è necessario uno sviluppo armonico di tutti gli aspetti della personalità. Un’occasione per conoscere il proprio corpo in relazione con se stessi e con gli altri, nelle sue potenzialità e nei suoi limiti, nei suoi tempi e nei suoi ritmi biologici.

«Dal report conclusivo della prima edizione del progetto – spiega l’assessora alla famiglia Barbara Capponi – abbiamo avuto feedback del tutto positivi da parte dei ragazzi e delle famiglie, che hanno apprezzato quello che può essere considerato un vero e proprio progetto pilota per Civitanova sull’educazione alla sessualità in età scolastica. Riteniamo sia importantissimo dare a questa età una corretta informazione, impostare un corretto dialogo su questi temi che, se mal gestiti, possono causare disagi e dolore. L’amministrazione ha voluto anche quest’anno mettere in campo questo strumento per dare la possibilità ai giovani di ascoltare le voci dei professionisti del settore ed indicazioni efficaci per uscire da quel disorientamento che spesso impedisce loro di costruire buone relazioni tra coetanei».

Il corso di svilupperà attraverso undici incontri in presenza all’istituto “Leonardo Da Vinci” di via Mandela a Civitanova ogni mercoledì dalle 15 alle 16 a partire dal prossimo 14 febbraio. Il corso è gratuito. I ragazzi e le ragazze potranno iscriversi attraverso il Qr code presente nella locandina pubblicitaria, sino ad esaurimento posti. Per le famiglie dei ragazzi e delle ragazze che vogliono ricevere informazioni più dettagliate sull’organizzazione del corso ed i suoi relativi contenuti, è possibile partecipare all’incontro del giorno venerdì 9 febbraio, ore 21,15, presso la sede del “Paolo Ricci”. La referente del progetto è Selene Bacchiocchi e i due tutor che terranno il corso saranno Fiorenza Torresetti e Vito Maurizi.