Ai già annunciati appuntamenti live nei teatri a settembre, si aggiungono ora nuove date estive al tour di Francesco Renga e Nek. Una di queste sarà all’arena Beniamino Gigli di Porto Recanati, il 28 luglio alle 21. Concerto organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment in collaborazione con il Comune.

I biglietti saranno disponibili dalle 16 di oggi sui circuiti TicketOne (www.ticketone.it), Ciaotickets (www.ciaotickets.com) e Vivaticket (www.vivaticket.com). Info: 0871 685020 – 085 9433361. Francesco Renga e Filippo Neviani sono insieme in gara al 74° Festival di Sanremo con “Pazzo di te”. A dirigere l’orchestra per Renga e Nek a Sanremo sarà il maestro Luca Chiaravalli. Il brano sanremese sarà contenuto nel repack del loro album insieme “RengaNek” (Epic / Sony Music), in uscita venerdì e già disponibile in pre-order: dodici brani eseguiti da entrambi gli artisti, che mostrano così la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste.