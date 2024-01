di Luca Patrassi

Buona anche la seconda. Almeno per il presidente dell’Apm Gianluca Micucci Cecchi. Si è concluso da poco il secondo degli incontri voluti dal presidente della Provincia Sandro Parcaroli per cercare di accelerare sul fronte della scelta del gestore unico del servizio idrico. All’incontro di oggi hanno partecipato i rappresentanti e i tecnici delle sei società di gestione e di quelle che hanno la concessione del servizio.

Il primo commento di Micucci Cecchi: «C’è stato un incontro molto positivo nei contenuti al quale hanno partecipato gli amministratori e i tecnici delle società di gestione del servizio idrico e delle società concessionarie. Abbiamo discusso, analizzato vari aspetti ed è emersa una posizione condivisa, ora cerchiamo di velocizzare ulteriormente i tempi ed avanzare una proposta all’assemblea dei sindaci dell’Aato 3 che è convocata per il prossimo 31 gennaio. Poi, se i sindaci saranno d’accordo, entreremo negli aspetti tecnici legati alla società e alle quote da assegnare ad ognuno».

In sostanza il presidente dell’Apm Macerata Gianluca Micucci Cecchi parla di condivisione, ma non entra ancora negli aspetti tecnici, in quelli societari. Di sicuro dalle società arriverà all’assemblea dei sindaci dell’Aato 3 una proposta in linea con il parere legale richiesto dall’Aaato 3 all’avvocato Boifava e che si concludeva con l’indicazione della possibilità di utilizzare una società già esistente, facendo entrare nel pacchetto azionario tutte le realtà che hanno a che fare con il servizio idrico in provincia. Ora è in calendario per il prossimo 31 gennaio l’assemblea dell’Aato 3, da verificare se in questi pochi giorni le società di gestione riusciranno a formalizzare una proposta operativa o se ci sarà bisogno di un rinvio tecnico di qualche giorno.