La neve c’è, si scia sui Sibillini

di Monia Orazi

Finalmente domani si scia sui Sibillini, grazie ai 20-25 centimetri di neve caduta in montagna, sufficienti per aprire i campi scuola. In particolare a Frontignano è aperto il camposcuola con tapis roulant e la seggiovia Saliere, a Sassotetto di Sarnano sarà aperto solo il camposcuola, mentre a Bolognolaski di Pintura aperta la pista Marchigiana 1, il campo scuola Scoiattolo e l’area bob e slittini Madonnina, con i tapis roulant Scoiattolo e Madonnina e la sciovia Pintura 1.

Operativi tutti i noleggi sci e la scuola sci. La viabilità è buona con strade pulite, fanno sapere i gestori che hanno attivato anche i cannoni sparaneve per l’innevamento artificiale. Riaprirà in questa stagione, neve permettendo, il centro di sci di fondo ai Piani di Ragnolo di Acquacanina di Fiastra, grazie all’accordo raggiunto tra il Comune e Aquila asd per la gestione. Si conta sulle dita di una mano il numero di giorni in cui sinora si è potuto sciare sui Sibillini. Per i gestori del versante Bolognola-Sarnano non è stato possibile, nelle giornate dal sapore primaverile tipiche di questo inverno anomalo, attivare l’innevamento programmato. Lo scorso fine settimana in cui era possibile sciare, migliaia di persone hanno affollato le stazioni sciistiche, che quando non c’è neve puntano sugli eventi per portare gente in montagna.

Resterà chiusa domani la pista da sci di fondo ai Piani di Ragnolo, come annunciato dai gestori: «Purtroppo le precipitazioni sono state deboli e ci sono all’incirca 10-15 cm di neve con tratti scoperti dal vento. Per ora il tempo ancora non è dei migliori, c’è nebbia e tira ancora vento quindi non è possibile capire se in qualche tratto c’è un po’ più neve. Se ci saranno le condizioni per riuscire a battere le piste l’apertura è prevista per il 27 gennaio».