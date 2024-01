«Instabilità, calo della produzione e costo del denaro: occorre maggiore attenzione per le piccole imprese». Cna esprime profonda preoccupazione di fronte all’attuale scenario di incertezza derivante dall’estrema instabilità del quadro internazionale. Il presidente di Cna Macerata, Maurizio Tritarelli, ha sottolineato l’assenza di misure compensative da parte del governo a favore delle piccole imprese italiane, nonostante rappresentino il 98% del comparto produttivo nazionale: «Ci troviamo di fronte a una mancanza di una politica mirata alle piccole imprese, che sono il motore dell’economia italiana. Il governo sembra concentrarsi esclusivamente sulle politiche industriali dei grandi colossi, ignorando le sfide che le piccole imprese stanno affrontando in questo periodo critico».

L’attuale crisi internazionale, accentuata dalla situazione nel Mar Rosso, sta generando preoccupazioni non solo per i beni petroliferi in entrata, ma anche per l’export agroalimentare. Tritarelli ha evidenziato il rischio di uno stop per questo settore strategico per il made in Italy, qualora fosse costretto a circumnavigare il continente africano: «Non è solo una questione di maggiori costi, i nostri prodotti alimentari, costretti a 10 giorni di navigazione in più attorno al continente africano, deperiscono. Il rischio concreto è che si blocca tutto l’export alimentare». I dati recenti pubblicati dall’Istat evidenziano una battuta d’arresto significativa nella produzione industriale italiana, con una diminuzione del 3,1% rispetto all’anno precedente. Questa contrazione si riflette in modo particolare nei comparti dei beni di consumo, beni intermedi e beni strumentali. Il presidente Cna mette in relazione questo preoccupante calo con l’andamento dell’inflazione: «Un calo della produzione può creare pressioni al rialzo sui prezzi. Se la domanda rimane forte ma l’offerta è limitata, i prezzi tendono ad aumentare, generando inflazione proprio ora che iniziava a scendere. La grande incertezza attuale – conclude Tritarelli – non favorisce di certo gli investimenti. Se il costo del denaro resta alto, nessuna impresa investirà in innovazione o nella transizione ecologica». Cna Macerata ribadisce quindi l’importanza di «adottare misure urgenti a sostegno delle piccole imprese e di introdurre azioni efficaci per stabilizzare l’ambiente economico e favorire la crescita e l’innovazione».