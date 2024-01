Via libera ai lavori per la realizzazione della nuova caserma della Polizia stradale a Civitanova, dietro l’ex liceo scientifico (tra le vie Costa e della Giustizia). La giunta comunale ha approvato la variante che rende conforme l’area alla realizzazione dell’opera e ora si procederà con la concessione del diritto di superficie dell’area al Demanio, già prevista con delibera di consiglio comunale numero 8 del 2022.

«La procedura per la costruzione della nuova caserma a Fontespina si è finalmente conclusa in maniera positiva – fa sapere il sindaco Fabrizio Ciarapica – ora potranno iniziare i lavori di un’opera molto importante per la città sul fronte della sicurezza, settore su cui questa Amministrazione ha sempre puntato».

Il sindaco ricorda «il lungo iter al quale abbiamo riservato la massima priorità fin dall’inizio del nostro mandato», e ringrazia «l’allora prefetto Flavio Ferdani, che in tutta questa vicenda ha svolto un ruolo determinante. Auspico che grazie alla realizzazione di quest’opera Civitanova potrà aspirare ad un aumento di personale che consentirà di elevare il livello di sicurezza nella nostra città. Sicuramente questo nuovo presidio – aggiunge – funge anche da deterrente anticrimine in un quartiere, come quello di Fontespina, di recente espansione dove non vi sono altre strutture di Forze dell’Ordine». L’opera sorgerà su un’area nelle vicinanze della SS16, ben collegata con la viabilità principale e sarà interamente finanziata dallo Stato.

«Dopo l’approvazione di questa variante – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti – l’amministrazione comunale procederà con la concessione del diritto di superficie dell’area, al Demanio, già deliberata dal consiglio comunale. Quindi possono iniziare i lavori che consentiranno alla nostra città di avere una caserma più moderna e performante rispetto all’attuale distaccamento, in via Carducci, lungo la statale 16 di fronte all’area Cecchetti, che copre un‘area che va da Civitanova a Porto Recanati».