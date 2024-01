Al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta è andata in scena ieri la settima edizione del Premio Carlo Gargioni, dedicato alla memoria del pianista maceratese.

Nell’occasione sono anche stati premiati i vincitori del concorso di quest’anno. Per la categoria pop rock: Rebecca Di Pietro; per la categoria musica d’autore: Gregorio Paffi; per la categoria jazz: Rebecca Sammartano; per la categoria colonne sonore: Luca Gentilforti.

Ad assegnare i premi è stata la giuria composta dalla cantautrice Grazia Di Michele, che è stata anche ospite della serata con una sua performance; Eleonora Bianchini, cantante jazz e docente in conservatorio; Emilio Munda, produttore discografico; Andrea Mei, produttore discografico e musicista; Massimo Manzi, batterista jazz di fama mondiale; Gaetano Marinelli, cantautore e produttore; Michele Fofi, direttore del Civitanova Film Festival; Kristian Sensini, compositore di colonne sonore.

«Il teatro era pieno – le parole dei promotori – e siamo tutti molto soddisfatti della riuscita e soprattutto del livello qualitativo dei partecipanti. Ogni anno la risposta è più grande e il teatro Annibal Caro si è dimostrato il posto perfetto dove svolgere questo tipo di spettacoli. È stata emozionante l’esibizione di Grazia Di Michele insieme ad Eleonora Bianchini e, per il brano finale, anche con la band del premio».

Alla serata sono intervenuti il vice sindaco Claudio Morresi, la presidente dei Teatri Maria Luce Centioni, Riccardo Centurioni dell’Ail e il Dott. Francesco Alesiani, primario dell’ematologia dell’ospedale di Civitanova.