Dà in escandescenze in mezzo alla strada e aggredisce anche i soccorritori. E’ successo nel pomeriggio in centro a Civitanova, all’angolo fra corso Dalmazia e via Duca degli Abruzzi. Una ragazza ha perso la testa e sul posto sono arrivati i carabinieri. Viste le condizioni della donna i militari hanno richiesto l’intervento del 118 e sul posto è arrivato un mezzo della Croce verde. La donna, che era in compagnia di un ragazzo, alla vista dei soccorritori però, anziché tranquillizzarsi, ha reagito con calci e grida. A fatica gli operatori sono riusciti a sedarla e caricarla in ambulanza, dove ancora agitatissima, è stata trasferita, scortata al pronto soccorso di Civitanova. Per i soccorritori qualche contusione e livido.