Scatena il caos in un ristorante e poi si scaglia contro due carabinieri che erano a cena, intervenuti per calmarlo: arrestato un 47enne di Macerata. E’ successo sabato, giorno dell’Epifania alla steakhouse Roadhouse al centro commerciale Corridomnia.

L’uomo, da quanto ricostruito, una volta consumato la cena si è avvicinato alla cassa, mentre un amico che era con lui è uscito dal locale. Non riusciva a trovare il codice della carta per pagare il conto e non aveva contanti, quando la responsabile del ristorante gli ha fatto presente che il costo della cena doveva essere saldato ha iniziato a urlare e a prendere a calci sedie e tavolini. A quel punto sono intervenuti, dopo essersi qualificati, due carabinieri in borghese che stavano cenando nel locale ma il 47enne li ha aggrediti.

Alla fine i militari sono riusciti a bloccarlo e nel frattempo sono arrivati sul posto anche i carabinieri della stazione di Corridonia. Accompagnato in caserma, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La direttissima si è svolta nella mattinata al tribunale di Macerata. Il giudice Domenico Potetti ha convalidato l’arresto del 47enne che ha poi patteggiato 4 mesi e 15 giorni convertiti in lavori di pubblica utilità. L’uomo, assistito dall’avvocato Giancarlo Giulianelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’accusa era sostenuta dal pm Emanuela Bruno.