di Luca Patrassi

Sia in Comune e che in Provincia non tira aria di proroghe per i contratti a tempo determinato. Dopo la questione legata alla mancata proroga del comando di una funzionaria amministrativa del Comune, è il turno ora della Provincia dove è scaduto il 31 dicembre scorso il contratto a tempo determinato del dirigente Luca Fraticelli, firmato anni fa dall’allora presidente dell’Ente Antonio Pettinari. L’ingegnere Luca Fraticelli da circa 20 anni segue per la Provincia tutti gli immobili di proprietà ed, in particolare, le scuole (compresa quella di Tolentino al centro delle polemiche). Nel 2020 fu nominato dirigente dall’allora presidente Pettinari che, all’epoca, divise l’Ufficio tecnico in due parti: una che segue la viabilità per cui fu fatto un pubblico concorso vinto dall’attuale dirigente Matteo Giaccaglia e l’altra che si occupa della ricostruzione post sisma 2016 degli immobili della Provincia, della gestione dei fondi Pnrr e, come prima, della manutenzione degli edifici provinciali tra cui le scuole. A capo di questo settore Pettinari nominò l’ingegnere Fraticelli che stava appunto seguendo progetti per le scuole provinciali, i progetti legati al Pnrr e le ordinarie manutenzioni. A fine anno 2023 il contratto è appunto scaduto e il presidente della Provincia Sandro Parcaroli non ha rinnovato il contratto nominando l’ingegnere Stefano Mogetta, dipendente della Provincia del settore Urbanistica, inserito nella graduatoria (al secondo posto) dell’unico concorso pubblico per dirigente tecnico fatto negli ultimi anni. La motivazione data per il cambio di guardia è stata che l’incarico non poteva essere rinnovato per legge e che dunque si doveva far ricorso alla graduatoria concorsuale ancora valida.