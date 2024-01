Termina domenica la mostra “Da Ulisse a Corto Maltese, viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt”, inaugurata a fine agosto nell’ambito del Recanati Comics Festival e nata dalla collaborazione tra Comune di Recanati, associazione Arcadia, Sistema Museo e Cong Sa.

Tre le iniziative previste per la giornata finale: si comincia alle 15 con la visita guidata curata da Arcadia alle oltre 60 tavole esposte (quota di partecipazione 9,50 euro a persona); alle 17 invece si terrà la proiezione del film “Hugo in Argentina” (ingresso libero), con gli interventi del regista Stefano Knuchel e dello sceneggiatore Marco Steiner; a seguire, infine, all’osteria di via Leopardi, si terrà una cena “prattiana” con ricette tratte dal volume “Cucinare con Corto Maltese”. Si comunica inoltre che nelle giornate di sabato e domenica la mostra rimarrà visitabile fino alle 19.