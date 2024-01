Li si può vedere mentre fanno attraversare e disciplinano il passaggio pedonale tra giardini e lido Cluana o che offrono assistenza a cittadini e turisti. Da ottobre scorso, ogni sabato pomeriggio, la squadra operativa dell’associazione nazionale carabinieri in congedo di Civitanova in accordo con il sindaco e in coordinamento con la comandante della polizia municipale è in servizio a Civitanova per garantire un maggior controllo del territorio e sicurezza ai tanti cittadini che passeggiano e si riversano nelle vie centrali, cuore della città rivierasca. «Il servizio è di osservazione e a supporto alla polizia locale» – ha dichiarato il presidente Roberto Ciccola che ha dotato la squadra dell’Anc di ricetrasmittente al fine di mantenere costantemente il contatto radio per ogni evenienza di pericolo. A partire dal 2024 l’Anc si arricchisce anche di quattro nuove volontarie donne, una novità per l’Anc accolta con grande entusiasmo. Al momento stanno svolgendo il corso di formazione, portando così a 30 le unità a disposizione dei servizi per eventi sociali, culturali, sportivi e 140 soci.

Ciccola, incontrando tutti gli associati nella festa di fine anno ha aggiunto: «nel corso del 2023 sono aumentati notevolmente i servizi e pur avendo a disposizione un’auto di servizio in una città come Civitanova con eventi di ogni tipo in costante crescita e piani di sicurezza da rispettare necessiterebbe dell’ausilio di altro mezzo per far fronte alle richieste di servizio in particolare nel periodo della primavera e estate quando le presenze di visitatori e turisti aumentano notevolmente di numero». Il sindaco Fabrizio Ciarapica in più occasioni ha avuto modo di ringraziare sia Ciccola per l’ottima iniziativa intrapresa e condivisa con l’amministrazione comunale, sia i volontari che attraverso il proprio lavoro offrono alla città tempo e professionalità al servizio della sicurezza della comunità. Fanno parte della squadra operativa Anc anche il presidente dell’Unuci, Gianfranco Ciferri, Sandro Marinangeli e il presidente dell’associazione nazionale bersaglieri Aroldo Cameli.