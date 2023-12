di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

Leggerezza e felicità in una Macerata regina d’inverno. E’ quello che promette Capodanni dal mondo e Capodanno in piazza, iniziativa che vedrà il capoluogo festeggiare a ripetizione l’arrivo del nuovo anno a partire dalle 12 del 31 dicembre e fino alle 3 del 1 gennaio. Per la mezzanotte, appuntamento fin dalle 23 in piazza della Libertà con “We Love Dance 90-2000”. L’atteso evento, che raccoglie come in un caleidoscopio una serie di iniziative, è stato presentato questa mattina alla biblioteca Mozzi Borgetti.

E’ stato il sindaco Sandro Parcaroli che sarà in piazza la sera di Capodanno a dare il benvenuto ai maceratesi, a sottolineare «la piena sinergia e il grande entusiasmo che si sono venuti a creare con i commercianti e le associazioni che hanno aderito all’iniziativa che permetteranno alla città di avere un ruolo da protagonista per la serata del Capodanno 2024».

«Macerata si è colorata nelle ultime settimane, non solo di luci – ha evidenziato l’assessore Riccardo Sacchi – ma anche di cittadini e di pubblico ed è stata capace di attrarre tanta gente. E’ diventata la regina dell’inverno». Ha promesso leggerezza e felicità l’assessore Marco Caldarelli: «E’ l’occasione per cambiare clima in una città che si trova davanti a grandi sfide ma le deve affrontare con entusiasmo».

Ha rappresentato i commercianti, coinvolti nell’iniziativa, Marco Guzzini: «C’è stata una partecipazione corale e sono coinvolti locali di ogni parte della città con nostra grande soddisfazione».

Capodanni dal mondo interesserà 15 bar e ristoranti di Macerata che proporranno, nei diversi fusi orario, specialità culinarie, aperitivi e drink tradizionali delle nazioni e delle città scelte: Almalù – Nuova Zelanda (ore 12); Spulla – Isole Fiji (ore 13); Centrale – Giappone (ore 16); DiGusto – Giappone (ore 16); Caffè del Corso – Russia (ore 17, 18, 19, 20); Spiriti Conviviali – Singapore (ore 18); Spirtz&Chips – Mongolia (ore 18); Civico 37 – Nepal (ore 18:45); Samo – Kathmandu (ore 18:45); Cabaret – Bombay (ore 19:30); Caffettone – Dubai (ore 21); Bifolchi Divini – Dubai (ore 21); Quartino – Italia (mezzanotte); Sugo – Brasile (ore 3); Basquiat – Brasile (ore 3).

A partire dalle 23, in piazza della Libertà, spazio al divertimento con “We Love Dance 90-2000” per dare il benvenuto, con musica e brindisi, al nuovo anno. Musica, animazione e dj set che saranno trasmessi in diretta su Radio Linea n.1 con la presenza, a Macerata, di Eddy Masterjoy, David Romano e il live show di Mary Scotto. Immancabili la collaborazione con la Croce Rossa di Macerata che sarà presente in piazza e la sinergia con la Pro loco di Macerata che offrirà panettone e spumante per brindare, insieme, al 2024.

Le iniziative sono state promosse dagli assessorati ai Grandi Eventi e alle Politiche Giovanili, in collaborazione con il partner del Natale maceratese Banca Mediolanum, e rientrano nel cartellone degli eventi natalizi.